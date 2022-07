Se i tuoi sandali sono sporchi di terra o sudore, lavali con questo trucco

I sandali sono le scarpe più gettonate in estate ma spesso li sporchiamo più di quanto siamo disposti a pulirli. Quando si esce di casa al mattino, non ci si aspetta di tornare con un paio di scarpe sporche. Ma cosa succede se questo accade sempre? Anche se si fa attenzione tutto il giorno, i sandali possono diventare molto sporchi.

Forse sono fatti di un tessuto che si sporca con facilità, o forse non prestiamo troppa attenzione a dove mettiamo i piedi. Non tutti hanno accesso a una lavanderia a secco ogni giorno, quindi tenere in ordine le scarpe con dei rimedi casalinghi potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa. L’uso di una spugna può essere un’ottima alternativa alla spazzola per la pulizia dei sandali, in quanto è morbida e non danneggia il tessuto. La spugna può essere usata per pulire qualsiasi tipo di scarpa, ma bisogna fare attenzione a non usarla sulle scarpe di camoscio, poiché potrebbe danneggiare il tessuto.

I prodotti naturali per pulire i sandali da terra e sudore

L’aceto è un disinfettante naturale, quindi aiuta a pulire e igienizzare le scarpe. È anche completamente sicuro da usare sui tessuti, motivo per cui è un rimedio casalingo così popolare per pulire le scarpe sporche. L’aceto è anche un ottimo deodorante, quindi non solo pulisce le scarpe ma riduce anche i cattivi odori causati dal sudore. Usare l’aceto per pulire le scarpe è molto semplice: basta versare un po’ di aceto in una ciotola e metterci le scarpe. Lasciamole in ammollo per qualche ora o finché non saranno completamente ricoperte di aceto, quindi risciacquiamole con acqua.

Al posto dell’aceto possiamo usare il bicarbonato di sodio: è un’ottima opzione per la pulizia delle scarpe, in quanto è sia un deodorante che un detergente. Funziona molto bene contro i cattivi odori e le macchie e può essere usato per pulire diversi tipi di tessuto, tra cui quello dei nostri sandali. Basta mettere un po’ di bicarbonato di sodio in una ciotola, aggiungere acqua e mescolare fino a creare una pasta densa. Con una spazzola, sfreghiamo i sandali e lasciamoli asciugare all’aria aperta.

Candeggina

Con le macchie particolarmente ostinate, possiamo provare la candeggina. Per pulire i sandali applichiamo la candeggina sulle aree interessate con una spugna e lasciare asciugare. Non esageriamo però, perché una quantità eccessiva di candeggina può danneggiare il tessuto delle scarpe. La candeggina è un rimedio casalingo molto efficace per pulire le scarpe sporche, ma non è consigliata per tutti i tipi di scarpe. Per esempio, mai usare il prodotto sulla seta e sulla pelle scamosciata.

Shampoo a secco

Se abbiamo a che fare con scarpe molto sporche e non possiamo aspettare che si asciughino, la soluzione è usare lo shampoo a secco per intervenire subito. Lo shampoo a secco è molto efficace contro il grasso e lo sporco e può essere utilizzato per pulire molti tipi di tessuto. Come al solito, facciamo attenzione a non esagerare poiché potrebbe danneggiare il tessuto e rovinare i colori dei sandali senza che ne accorgiamo.