Se il tuo gatto ti morde mentre lo accarezzi, attenzione: ecco il motivo

Chi ha un gatto sa bene quando questo meraviglioso felino sia tanto bello quanto imprevedibile. Per quanto ci possa capitare che ci venga richiesta una piccola carezza, può succedere che il nostro gatto non reagisca bene. Nonostante sia stato lui a venire da noi. I motivi per la quale lui possa mordere sono molteplici, vediamo quali.

Il gatto morde per gioco

Nei gatti risiede un istinto che la maggior parte delle volte prende il sopravvento. Stiamo parlando dell’istinto da predatore e cacciatore, che risiede dentro di loro sin da cuccioli. Tra queste abilità c’è quella di dare i morsi per acchiappare le proprie prede e quando i cuccioli giocano tra loro, si trasformano in prede e cacciatori. Per questo sarà fondamentale rimanere con la madre per i primi due mesi di vita. Le interazioni tra di loro e le correzioni di mamma gatta faranno sì che il gattino impari i limiti del gioco e anche a regolare la forza del morso. Quando il gatto mordicchia, infatti, lo fa per gioco o per affetto, ma per poter distinguere un morso affettuoso da uno che fa male deve aver trascorso abbastanza tempo con i suoi simili. Quando il gatto arriva a casa, è possibile che voglia ripetere gli stessi giochi e ciò risponderebbe al perché il gatto morde quando lo accarezziamo. In questi casi, dato che è ancora cucciolo, se gioca con le tue mani, dita o caviglie, cerca di distrarlo attirando la sua attenzione su qualcos’altro.

Ti morde per segnalarti un limite

Un altro dei motivi per la quale il gatto possa morderci è per segnalarci che abbiamo superato un limite. Accarezzando il gatto in certi punti, può provocare una reazione istintiva, che sfocia nel mordere la mano o il braccio. Oppure potrebbe capitare che il tuo micio voglia dirti di non continuare ad accarezzarlo. Anche se il gatto chiede le carezze, potrebbe capitare che arrivati ad un certo punto, inizierà a stufarsi. Quando questo accadrà il modo per dirti basta è mordendoti. In generale si tratta di un piccolo morso di avviso, non doloroso, mentre altre volte ti allontanerà con la zampa, in maniera più o meno forte. Anche se in certi casi è difficile interpretare il linguaggio del corpo, il gatto cercherà di mandarti dei segnali in tempo. I segnali potrebbero essere molteplici. Ad esempio, se notassimo il gatto tenere la coda sollevata e la muove in continuazione o notiamo che cerca di scappare è uno di questi. Se noti questo comportamento, smetti di accarezzare il gatto, altrimenti è probabile che ti morda o ti graffi.