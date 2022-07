Come non molti sanno, non tutte le bollette che ci arrivano a casa, devono essere pagate. Ce ne sono alcune, che sono troppo vecchie e quindi non si devono pagare, anche se arrivano a casa. Già da piccoli, siamo abituati a vedere i nostri genitori o i nostri parenti, pagare le bollette. Lo stesso facciamo ormai noi, diventati grandi. Ovviamente, non è una cosa che ci piace molto fare, ma bisogna pagarle. Andiamo però a vedere quali sono le eccezioni.

Se riceverai queste bollette non pagarle: ecco il motivo pazzesco

Come già abbiamo detto, non tutte le bollette che ci arrivano a casa, devono essere pagate. Questo perché alcune sono molto vecchie e quindi si può evitare di pagarle. Bisogna quindi, per prima cosa controllare le date effettive della fornitura. Può capitare che si facciano dei conguagli dopo tanto tempo e che poi mandino a casa, la bolletta da pagare. Se però la fornitura è molto vecchia, questa va in prescrizione e quindi si può evitare.La prescrizione é una soglia di scadenza, dopo la quale, non bisogna più pagare la bolletta. Ovviamente, ogni bolletta, di qualsiasi fornitura (luce, gas, acqua) ha una prescrizione diversa. Vediamo quindi quando le bolletta non devono essere pagate dato che sono andate in prescrizione.

Per prima parliamo di quella della luce. Quelle emesse prima del 2 marzo 2018, avevano una scadenza di 5 anni, mentre quelle emesse dopo la data citata sopra hanno una soglia di scadenza di due anni.



Per quando riguarda l’acqua invece, fino al 1° gennaio 2020, la soglia massima di prescrizione era di 5 anni, mentre poi dopo il 1° gennaio 2020 è stata aggiornata a due anni. Lo stesso vale per il gas, fino al 1° gennaio 2019 la prescrizione scattava dopo 5 anni, mentre dopo quella data è stata abbassata a 2 anni.

Le leggi sulla bolletta del telefono però ancora devono cambiare, infatti mentre le altre ormai la prescrizione si vede a 2 anni, con il telefono rimane ancora a 5. C’è da dire però che potrebbero cambiare anche questo limite e passarlo a 2 anni.