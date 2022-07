Da oramai diverse decadi, il Telepass è il principale, nonchè a lungo, l’unico sistema concepito per pagare in modo “automatizzato” presso i caselli autostradali. Anche se di recente questo vero e proprio “monopolio” del settore è stato condizionato dalla recente concorrenza costituita da Unipolmove. Com’e oramai conosciuto, il servizio Telepass comprende una serie di abbonamenti adatti alle diverse categorie di utente, che permette di ridurre di molto le tempistiche inerenti al pagamento dei pedaggi autostradali, aggirando il problema delle code in autostrada e tangenziale.

Pedaggio automatico

E’ altrettanto famoso il funzionamento che è alla base del Telepass, che dagli anni 90, il periodo di prima diffusione del servizio, è cambiato sostanzialmente poco: il tutto sfrutta un sistema di comunicazione tra due fonti, una costituita dal ricevitore stipato all’interno del casello stesso che al momento dell’avvicinamento tra veicolo (munito di piccolo box dotato di transponder), “comunica” il passaggio del veicolo, calcolando al contempo la tariffazione relativa. Ogni “abbonato” Telepass dispone di uno di questi box che deve obbligatoriamente mantenere in una posizione idonea all’interno del veicolo così da permettere la “lettura” al momento giusto.

Telepass, non usarlo mai su un’altra auto: ecco cosa accade

Cosa succede se si utilizza questo dispositivo a bordo di un’auto non associata al nostro abbonamento? Telepass mette a disposizione attraverso la propria app per smartphone la possibilità di associare al proprio abbonamento fino a due targhe di veicoli differenti, per essere opportunamente riconosciute dal sistema. Se utilizziamo il nostro Telepass a bordo di un veicolo che non è registrato nel sistema, quest’ultimo fa pagare una sorta di “sovraprezzo”: questo viene calcolato in base al tratto che si è percorso e se il sistema non riconosce la targa, fa pagare il corrispettivo del tratto più lungo possibile. Una sorta di incentivo al contrario quindi. L’idea migliore è per l’appunto di utilizzare l’applicazione per variare quante volte si vuole, le targhe associate al nostro abbonamento.