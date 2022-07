A pochissime persone piace fare realmente le pulizie, anche se indubbiamente esistono personalità che provano una certa soddisfazione nel pulire casa, ma essendo operazioni poco stimolanti e anche mediamente faticose e noiose, di sicuro non rappresentano qualcosa che sono portate a compimento con grande entusiasmo. Rispetto al passato, sul mercato esistono tantissimi prodotti oramai estremamente diversificati e anche molto specifici che sono concepiti per una pulizia efficace. D’altro canto da alcuni anni anche i grandi produttori di detersivi hanno scelto di rendere i prodotti più ecologicamente sostenibili, anche in vista delle intolleranze a prodotti chimici sempre più comuni. Anche per questo motivo molti hanno iniziato a rivalutare ingredienti di uso comune per la pulizia della casa: ecco qualche esempio.

Usa questi ingredienti culinari per la pulizia della casa: rimarrai a bocca aperta

Ad esempio per pulire il frigorifero è sufficiente utilizzare un composto da mezzo litro di acqua a temperatura ambiente e un cucchiaio di bicarbonato lasciato sciogliere. Utilizzando un panno o una spugna morbida. Questa soluzione sarà sufficiente per detergere sia l’interno che l’esterno dell’elettrodomestico. Per lo sporco particolarmente tenace è possibile aggiungere alla soluzione qualche goccia di aceto bianco.

L’aceto bianco torna molto utile anche per pulire il lavello, se realizzato in acciaio, semplicemente utilizzandolo a mo di detersivo in quantità moderate su un panno, mentre se è di ceramica è meglio utilizzare un mix costituito da aceto e bicarbonato, anche in questo caso utilizzando un panno, olio di gomito, ricordandosi di risciacquare.

Anche pulire il forno, operazione non semplice ne tantomeno pratica può essere qualcosa di sorprendentemente semplice con gli ingredienti giusti: è sufficiente un bucchiere di di bicarbonato, uno di sale e uno di acqua opportunamente miscelati per pulire l’interno e l’esterno del forno.

Il piano cottura può essere facilmente tenuto pulito con una soluzione costituita da acqua e sale, mentre per lo sporco tenace è meglio usare aceto e bicarbonato.