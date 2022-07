Il concetto di crimine evidenzia qualcosa che fin da bambini siamo portati a considerare come immorale, un’azione fisica ma anche simbolica che arreca danno a qualcuno di specifico, oppure generico, ad esempio verso la società. Se è praticamente impossibile seguire perfettamente tutte le regole, in un contesto democratico molte di queste hanno funzione “educativa”, con l’obiettivo di fungere da limite e deterrente per la cittadinanza. Eppure anche il sistema teoricamente più efficace non ha effetto su alcune personalità che sono dei “criminali nati”, almeno in teoria, anche perchè alcune persone si dimostrano particolarmente abili a eludere le regole. Quali sono i segni “criminali” per lo zodiaco?

Attenzione a questi segni zodiacali! Sono dei “criminali” potenziali!

Scorpione

E’ un segno dalla moralità decisamente alta, nella maggior parte dei casi, ma in particolari condizioni sono assolutamente capaci di manipolare un contesto sociale e fare anche cose abbastanza gravi. Ma sono anche molto bravi nel celare le proprie intenzioni: se Scorpione si “comporta bene” è solo perchè non è portato a fare diversamente…in genere.

Leone

Potenzialmente non pericoloso ma sospetto: questo perchè riesce a condizionare e potenzialmente ad abbindolare quasi chiunque grazie ad una parlantina efficace e lusinghiera nei confronti degli altri. Questo lo porta ad essere adatto a sviluppare piccole truffe ed inganni di vario tipo.

Gemelli

Sono l’archetipo dei “trasformisti”, coloro che riescono a vestire simbolicamente i panni di chiunque altro. Sono anche dei buoni bugiardi, non destando sospetti, anche perchè ma moralità del Gemelli non è sempre propriamente incrollabile. Basta poco per spingerli oltre la legalità.