Con sempre maggior frequenza, le persone tendono a farsi notare più per gli aspetti negativi che positivi del proprio carattere: la metodologia di comportamento infatti che spesso “salta all’occhio” è quella “negativa”, cattiva, egoista, intollerante o meschina. Quest’ultimo termine definisce una personalità dalla scarsa moralità che agisce in ogni situazione non considerando il “peso” che può avere sulle persone. Esistono meschini che non pensano di esserlo realmente, considerando la propria condizione morale come “normale”, mentre altri ne sono completamente a conoscenza e quindi si regolano di conseguenza, spesso comportandosi in maniera meschina in maniera accentuata. Ma quali sono i segni meschini per eccellenza?

Conosci i segni più meschini dello zodiaco? Sono questi!

Cancro

Strano trovare Cancro in lista? Fino a un certo punto e chi li conosce lo sa. E’ il tipico profilo che è estremamente buono, disponibile e caritatevole finchè viene trattato bene, ma se tradito oppure ignorato a lungo, rivela una natura crudele, senza scrupoli e vendicativa.

Scorpione

Rientra nella categoria dei meschini “di proposito”. Scorpione ha una moralità estremamente raffinata ma che può essere di facciata: è un segno anche abbastanza classista e divisivo: se considera qualcuno non degno del proprio rispetto diventa realmente fastidioso e “cattivo”.

Leone

Leone non fa mai niente senza motivo, e se non considera qualcuno “utile” alla propria causa in qualche modo, semplicemente tende a considerarlo in modo approssimativo. E’ un segno quasi inaspettatamente egoista. L’importante è non deluderlo ma allo stesso tempo è meglio mettere in chiaro le proprie intenzioni con lui.