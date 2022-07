La routine quotidiana è costellata dalle cosiddette “faccende domestiche” che in un certo qual modo costituiscono una delle prime e principali forme di responsabilità “necessaria”. Questo perchè imparare a detergere gli abiti costituisce uno degli “step” fondamentali per lo sviluppo del senso di responsabilità. Imparare ad utilizzare la lavatrice costituisce una vera e propria “conquista”, possibile da oramai molti anni. Ma non sempre questo importantissimo elettrodomestico rappresenta la scelta migliore.

Anche se le lavatrici moderne sono dotate di numerosi programmi creati specificamente per il lavaggio di tessuti e capi di abbigliamento particolarmente delicati, molte cose “vanno lavate a mano”.

Ecco 5 indumenti che vanno lavati a mano, o li rovinerai: la lista

Se quasi tutti gli oggetti costituiti da una o più forme di tessuto possono essere lavati in lavatrice. Rispetto al lavaggio in lavatrice, quello a mano richiede per forza di cose più tempo, e si corre il rischio di non detergere in maniera corretta i nostri abiti. Ma resta la scelta migliore sopratutto quando dobbiamo lavare tessuti delicati, sopratutto se in quantità non eccessive.

In generale è meglio lavare a mano.

La biancheria intima

I maglioni di lana.

I vestiti di lino

Le trapunte e le coperte pesanti

Le scarpe realizzate con tessuti e materiali delicati

Come per qualsiasi altro processo di lavaggio è essenziale utilizzare prodotti detergenti giusti (meglio optare sempre per detersivi concepiti esclusivamente per il bucato a mano). Molto importante anche dividere i capi per tessuto e per colore: cotone con cotone, per esempio, e colori chiari con colori chiari.

Altrettanto fondamentale leggere con cura l’etichetta.