La fiducia e la sincerità nei confronti del proprio partner costituiscono requisiti fondamentali per qualsiasi relazione “funzionante” ed equilibrata. Il contesto amoroso in particolare è molto complesso e la mancanza di fiducia nello specifico è la principale “fonte” di dissidi e litigi. Se tutti hanno bisogno di una dose “minima” di fiducia da parte del proprio lui o lei, per alcuni segni zodiacali, secondo l’oroscopo, il concetto di fiducia è fondamentale e travalica qualsiasi altra cosa: queste persone infatti non hanno quasi mai una “confidenza” totale nei confronti del partner. Quali sono?

Ecco i segni che non hanno fiducia nel partner! Attenzione!

Gemelli

Non sono così gelosi, anzi lasciano una discreta libertà di “movimento” al partner, che però non viene ma “creduto” fino in fondo. Gemelli infatti conosce la natura umana molto bene e quindi deve essere trattato sempre con la massima onestà. Tenderà sempre a dubitare un po’, quindi meglio non provare ad ingannarlo.

Capricorno

Necessitano di una fiducia considerevole anche perchè Capricorno sostanzialmente se lo aspetta, visto che quando realmente ama qualcuno, diventa “trasparente” e molto fedele. Però difficilmente si fida al 100 %, proprio perchè si considera sempre “più onesto” della controparte.

Ariete

Ha bisogno continuamente di essere supportato, gestit e anche “coccolato”. Ariete necessita di attenzioni continue e quindi la fiducia è necessaria, non è affatto un optional. Ma è così eccessivo che sembra che questo fattore non è mai abbastanza. Ecco perchè tende a provare delusione quando il partner senza farlo apposta, non lo mette al corrente di qualcosa.