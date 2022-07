Siamo animali sociali e in quanto tali siamo naturalmente portati ad voler “allacciare” diverse tipologie di rapporti sociali. Fa parte della nostra natura, ma per forza di cose non è lo stesso per tutti. Anche nell’ambito dell’accettazione sociale, sono parecchi gli studi che “spiegano” la necessità per molti di reclamare attenzioni, sia nell’ambito sentimentale, ma anche più generalmente nel sociale. Se alcune personaità sono famose per essere indiscutibilmente egocentriche, alcune invece non amano le attenzioni, e preferiscono starsene in disparte. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni che sembrano scappare dalle attenzioni?

Ecco i segni zodiacali che non amano le attenzioni. Li conosci?

Cancro

In realtà Cancro vuole essere accettato dalle persone che ama ma inevitabilmente prova imbarazzo e fastidio quando ha “troppe attenzioni” addosso. Si tratta di una personalità che è sempre un po’ timorosa nell’essere giudicata, ed anche per questo motivo è fortemente portata a “star lontano” dai contesti che noon conosce.

Pesci

Pesci è un altro segnoo estremamente sensibile, ma che non ha “paura” delle attenzioni. Ma questa “dote” emerge sopratutto perchè è estremamente discreto e tranquillo caratterialmente, tutte cose che lo rendon almeno in un contesto sociale ampio, difficile da “notare”.

Scorpione

Nel contesto che conosce, è molto a suo agio ma non ama le attenzioni sopratutto dalle persone che non conosce e che non sente il bisogno di doverlo fare. Scorpione non ama ad esempio anche solo l’idea di essere famoso, non per una questione legata ai giudizi, quanto più per una legata al contesto umano: fatica già molto a gestire i rapporti personali.