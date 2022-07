Ecco le razze canine più docili in assoluto: la lista completa

Da sempre molte persone prima di adottare un cucciolo di cane, si vogliono informare su quale siano le loro caratteristiche generali. È uno dei momenti più importanti perché da esso dipende quanto saremo soddisfatti della scelta in futuro. Fra le ricerche più popolari si trovano quali sono le razze di cani più affettuosi e quali le più ubbidienti, soprattutto se in famiglia sono presenti dei bambini. I cani affettuosi sono dolcissimi e ed è bello avere a fianco un amico fedele che da te non si aspetta altro che coccole e attenzioni. Vediamo quali!

Pastore tedesco

Il Pastore Tedesco, nonostante sia un cane di grossa taglia, è un animale comune nelle case di tutto il mondo perché è facile da addestrare, è leale e molto ubbidiente. Se viene educato correttamente, offre un grande amore incondizionato a tutta la famiglia, soprattutto ai bambini, e fa da guardia in casa. È un cane molto intelligente, atletico e affettuoso. Ha iniziato ad accompagnare l’uomo per vigilare i greggi di pecore, ma adesso è soprattutto un cane da compagnia, guida, poliziotto o di salvataggio. Inoltre, è un grande coccolone, non vi fate intimidire dalla sua stazza.

Il carlino

Il Carlino è un cane allegro, fedele, simpatico e molto affettuoso. Una delle cose che adora è quella di passeggiare al tuo fianco e accompagnarti a fare commissioni. Inoltre va pazzo per le carezze sulla pancia e le coccole in generale. Il suo aspetto simpatico e il carattere socievole per natura ti faranno amare questa razza. Ti incanterà guardarlo nei suoi occhi grandi che molte volte ti strapperanno anche dei sorrisi. Sono ritenuti dei cani divertenti, soprattutto durante i giochi che farete insieme. Anche se sono molto diffusi i carlini color crema, esistono anche quelli neri, che sono apprezzati come i primi.

Il Cocker

Morbidissimo e dolcissimo. Equilibrato ed affettuoso, è il perfetto cane da appartamento. Sta bene anche solo quindi non teme la solitudine, ma ovviamente questo non significa che lo si può lasciar solo per lungo tempo. E’ un cane sensibile e socievole, ama la compagnia di persone ed animali. Ritenuto uno dei cani più docili e affettuosi, si legano molto al loro padrone e amano trascorrere de tempo con il suo padrone.

Jack Russel

Ritenuto uno dei cani tra i più affettuosi e di grande compagnia. Scoprirete che una delle sue caratteristiche è quella di essere un gran curiosone. E’ un cane che apprende in fretta, ama correre, giocare e muoversi. E’ molto furbo e se può cerca in tutti i modi di farsi viziare. E’ una compagnia adatta per i bambini. Ama correre e giocare con i più piccoli e la sua compagnia è fra le più apprezzate.