Fornisci minerali e ferro alle tue piante disidratate: usa questo metodo

Minerali e ferro sono indispensabili per la cura, la salute e il benessere delle nostre piante: elementi da fornire in fase di concimazione. La disponibilità di minerali nel terreno influisce sulla crescita delle piante e sulla loro capacità di combattere le malattie e come per noi, i minerali sono nutrienti essenziali per tutte le piante.

I 7 minerali essenziali per la salute delle piante sono ferro, magnesio, manganese, potassio, fosforo, zinco e rame. Se da un lato è importante comprendere il ruolo di ciascun minerale nella salute delle piante, dall’altro è altrettanto importante riconoscere che le piante hanno bisogno di un’ampia varietà di minerali per prosperare.

Potassio, azoto e fosforo sono essenziali per tutte le piante. Tuttavia, alcune piante hanno esigenze specifiche di minerali, come il mais, che ha bisogno di molto fosforo. Nella scelta del fertilizzante è importante considerare anche il tipo di terreno. Alcuni minerali sono più indicati per i terreni sabbiosi, altri per quelli argillosi.

Teniamo presente, inoltre, che i diversi minerali sono necessari in momenti diversi dello sviluppo della pianta. Per esempio, le piante avranno bisogno di una maggiore quantità di ferro quando crescono e producono frutta e verdura. È essenziale sapere come aggiungere minerali al terreno per mantenere le piante sane e produttive.

Cosa sono i minerali?

I minerali sono elementi chimici necessari agli organismi. Esistono diversi tipi di minerali, tra cui i metalli alcalini, i metalli alcalino-terrosi e i metalli di transizione. Si trovano nel suolo, nell’acqua e negli organismi viventi e sono essenziali per tutti gli esseri viventi. Nell’uomo sono importanti per tutte le attività metaboliche.

Per le piante sono necessarie per attivare le difese naturali e garantire la crescita e lo sviluppo. La materia organica presente nel terreno trattiene i minerali e l’acqua, creando un habitat nutriente per il benessere delle piante. Quando manca la materia organica si perdono anche i minerali. Se non vengono sostituiti le piante soffriranno di stress minerale. Questo stress può causare una crescita stentata, un raccolto ridotto e un maggior rischio di malattie.

Minerali e ferro alle tue piante

Il ferro: serve a produrre la clorofilla, un pigmento verde che aiuta le piante a produrre energia. Inoltre, è fondamentale per la fotosintesi e la crescita delle radici. Tra i minerali e ferro da dare alle piante c’è bisogno anche del magnesio poiché aiuta a regolare i processi vegetali e a migliorare la resistenza delle piante alle malattie.

Il manganese è un catalizzatore che aiuta le piante a produrre gli enzimi necessari e a scomporre gli zuccheri. Il potassio, invece, aiuta a regolare la distribuzione dell’acqua e dei fertilizzanti e migliora la resistenza alle malattie. La carenza di potassio è comune nelle piante, soprattutto durante i periodi di siccità.

Il fosforo si rende anch’esso necessario per la fotosintesi, la crescita delle radici e il metabolismo delle piante ed è spesso aggiunto ai fertilizzanti perché è il minerale piuttosto carente. Infine, lo zinco aiuta le piante a combattere le malattie, a produrre ormoni e a crescere. Viene spesso aggiunto a fungicidi e pesticidi.