Frigorifero: regolalo a questa temperatura e risparmierai sulla bolletta

Se vuoi risparmiare sulla bolletta, dovresti regolare il frigorifero a una temperatura precisa, specialmente in estate. Il frigorifero è forse uno fra gli elettrodomestici più usati in casa, ma lo usiamo davvero in modo corretto? Considerato il fatto che è in funzione 24 h su 24, è un apparecchio elettrico che consuma molta energia. Se poi non è tanto recente, rientrerà in una classe energetica più bassa e avrà, quindi, un’efficienza minore.

Frigorifero: a quale temperatura va regolato?

Il frigorifero va regolato dai +4°C a +7°C come massimo durante l’anno e in estate la temperatura ideale sarebbe di 4°C. Così facendo non solo conserverai meglio gli alimenti, ma risparmierai di gran lunga sulla bolletta. Quando fa molto caldo si può correre il rischio di credere che una temperatura più bassa mantenga meglio il cibo.

Settare l’elettrodomestico al di sotto dei 4°C può essere uno sbaglio enorme. Non solo il cibo non si manterrà meglio, ma consumerai più corrente elettrica. Il frigorifero sarà sempre in moto per conservare la temperatura impostata. Alla fine ti ritroverai con una bolletta triplicata.

Consigli pratici per usare il frigorifero e risparmiare sulla bolletta

Oltre a impostare il termostato del tuo frigorifero alla temperatura adatta, specie in estate, dovresti adottare alcuni semplici accorgimenti. In questo modo ridurrai il consumo e avrai la certezza di risparmiare di più sulla bolletta. Possono sembrare regole banali, eppure non sempre sono rispettate.