Avere le mani bucate indica esattamente ciò che significa, ossia la capacità, solitamente involontaria, di “Lasciar scappare” i soldi dalle proprie mani, almeno simbolicamente. Questo significa in maniera molto evidente, essere spendaccioni, ossia non essere in grado di risparmiare e più in generale, di saper gestire in maniera accurata i propri risparmi. Le motivazioni possono essere diverse, ma tutti sono accomunati da una tendenza a “non voler imparare” come saper rinunciare ad alcune spese futili. Si tratta ovviamente del “contrario” di personalità avare, ossia molto portato a conservare il denaro. Secondo lo zodiaco il mondo maschile è ugualmente spendaccione di quello femminile: ecco gli uomini più spendaccioni!

Gli uomini più spendaccioni dello zodiaco! Sono questi 3

Bilancia

Rappresenta una sorta di piccolo controsenso: l’uomo Bilancia ama le belle cose, ed è bravo a risparmiare ma come riesce a “mantenere il denaro”, si sconfessa e diventa molto spendaccione sopratutto quando si trova ad affrontare spese d’impulso.

Cancro

Il denaro è fatto per essere speso, altrimenti “ce lo portiamo nella tomba” sembrano dire i nati sotto il segno del Cancro. I soldi costituiscono la chiave per ottenere cose in grado di rendere la vita meno difficile, e nient’altro. Custodire le proprie finanze non è minimamente negli interessi del segno in questione.

Toro

Sono famosi per spendere soldi in cose inutili, quindi “esperti” nell’acquistare oggetti d’impulso. Sono coloro che passano dall’entusiasmo dell’acquisto a un “ma chi me l’ha fatto fare” nel giro di pochissimo tempo. Ma questo non li porta ad imparare granchè dalle precedenti esperienze.