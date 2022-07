Qualsiasi situazione sociale può teoricamente provocare imbarazzo, tutto dipende dal contesto ma anche dalla situazione in se, e anche le persone sono molto diverse per questa forma di sensibilità. Si tratta di uno stato emotivo che è prevalentemente fuori controllo che manifesta una forma di disagio più o meno accentuato nei confronti di occasioni particolari. Se esiste l’imbarazzo non legato alla nostra “colpa” (il cosiddetto cringe), esistono comunque personalità che si imbarazzano molto più facilmente rispetto alla media. Quali sono questi segni che secondo lo zodiaco si imbarazzano più facilmente?

I segni zodiacali che si imbarazzano subito! Li conosci? Sono questi 3!

Leone

Anche se è molto “sociale”, piacione e simpatico, anche Leone si imbarazza con molta facilità sopratutto se è vittima di scherzi o peggio ancora, se si sente ignorato. E’ un segno decisamente egocentrico che manifesta il proprio disappunto se messo da parte proprio con un imbarazzo nervoso.

Scorpione

Ama fare la “sfinge indecifrabile”, il carattere incrollabile ma è un sensibile e basta “toccarlo” nei punti giusti per vederlo arrossire anche in modo ingenuo e sicuramente genuino. Questo non rappresenta un problema per Scorpione che tuttavia non ama evidenziare questa sensibilità con tutti.

Pesci

Praticamente ogni cosa può imbarazzare i nati sotto questo segno che è sia emotivo che sensibile. Non è un caso quindi che risultino nella maggior parte dei casi gli imbarazzati più evidenti e che meno riescono e forse neanche vogliono nascondere questa indole. Però sopratutto quando sono colti in fallo questo evidenzia una profonda tendenza ad essere tendenti ad arrossire.