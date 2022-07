Italia low cost: ecco dove andare con pochi soldi e visitare posti stupendi

A tutti piacerebbe l’idea di partire per una bella vacanza in totale relax per potersi godere le vacanze estive. Quest’anno in particolare, le possibilità di viaggiare sono dimezzate a causa dell’aumento dei prezzi. In Italia, fortunatamente, ci sono dei posti facilmente raggiungibili, dove potrete godere dei giorni in totale relax. In più senza spendere una fortuna!

Rudi Garganico, Puglia

Se hai sempre pensato che trascorrere le vacanze in Puglia non fosse per budget ridotti, preparati a sfatare questo mito. Situata nel Parco Nazionale del Gargano, questa città ti farà scoprire la parte Nord della Puglia senza rinunciare a lunghe spiagge dove fare il bagno. Un esempio sono quelle di Levante e Ponente. Inoltre, è il punto di partenza ideale se vuoi fare un’escursione alle Isole Tremiti, dalle quali dista meno di 40km. Ideale per gli amanti delle tradizioni locali! Essendo un antico villaggio di pescatori, Rodi Garganico è anche famosa per la produzione di agrumi come i Limoni di Femminello e le arance del Gargano.

Numana, Marche

Viene chiamata la “Signora del Conero” perché è una delle località più amate della bella Riviera del Conero e non guasta il fatto che sia anche una di quelle dove non spenderai una fortuna. Questa città saprà incantarti grazie allo splendido mare, alla sua vegetazione, ma anche grazie al suo incantevole centro storico, perfetto per passeggiate mano nella mano la sera, e al suo passato storico, che potrai ripercorrere nell’Antiquarium Statale, museo nel cuore di Numana. Perfetta per gli amanti delle spiagge e delle immersioni. Non perderti la “Spiaggiola”, la caletta di Numana Alta dove poter fare snorkeling in tutta tranquillità, perché gli scogli la proteggono dalle onde. Visita con una gita in barca la Spiaggia delle Due Sorelle, che prende il nome dai due faraglioni quasi identici che emergono dal mare. L’acqua qui è particolarmente cristallina, grazie anche alla presenza di ciottoli.

Pietra Ligure, Liguria

Lo sanno bene i Milanesi che ogni estate “colonizzano” la Liguria: Pietra Ligure sa essere una destinazione di vacanza tra mare e natura. La spiaggia della città ha vinto più volte la Bandiera Blu ed è attrezzata con tutto il necessario per vivere una vacanza in totale relax, in alcuni stabilimenti ci sono anche giochi per bambini. Se vuoi una pausa dal mare, puoi partire alla scoperta delle aree intorno al monte Trabocchetto, con una bella vista sul golfo. Una vacanza perfetta per gli amanti della natura o della storia. Le Grotte di di Borgio Verezzi sono un sistema di grotte poco distante da Pietra Ligure lunghe 5km. Sono le “grotte più colorate d’Italia” per via di minerali che hanno dipinto le pareti di rosso, giallo e bianco. Inoltre, nelle grotte sono stati rinvenuti dei resti ossei appartenenti a diverse specie di animali, come cavalli e cervi ma anche, sorprendentemente, a elefanti e tigri.