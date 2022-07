Lava le federe a queste temperature, noterai subito la differenza: “wow”!

Lavare correttamente le federe dei cuscini non è sempre così scontato. Molto dipende dal tessuto di cui sono fatte, nonché dal tipo di macchie e aloni. In commercio si possono acquistare federe in cotone, raso, lino o seta. Ogni genere di stoffa richiede attenzioni e temperature particolari. Non esiste un’unica regola che va bene per tutti i tipi di federe.

Lava le federe dei cuscini a queste temperature

In genere, le federe dei cuscini sono in cotone, il tessuto più utilizzato in assoluto, soprattutto in estate. Se, però, dovessi usare federe di un altro materiale, più pregiato come la seta ad esempio, dovrai adottare regole diverse, scegliere detersivi temperature specifiche. In ogni caso, ricordati di girare sempre i tessuti al contrario e di chiudere i bottoni, prima di metterli in lavatrice.

Come lavare le federe di cotone

Le federe di cotone vanno generalmente lavate a 60°C in lavatrice. Se la biancheria ha colori accesi o si tratta del primo lavaggio di un tessuto colorato ti converrà scegliere un programma a 40°C. Ricordati di non lavare mai insieme tessuti bianchi con i colorati, se non vorrai ritrovarti con federe di uno insolito rosato.

Qualora le macchie fossero piuttosto ostinate, ti converrà procedere prima con un ammollo in acqua insieme a uno smacchiatore adatto e poi metterle in lavatrice.

Lava le federe in seta a questa temperatura

Se hai federe di seta da lavare le temperature cambieranno. In primo luogo dovrai assicurarti di poter lavare la biancheria in lavatrice, controllando l’etichetta di lavaggio. Se troverai scritte le istruzioni per il lavaggio in lavatrice, ti basterà seguirle. Altrimenti, faresti bene a lavare le tue federe in seta a mano.

Lavare le federe di seta in lavatrice richiede alcune attenzioni in più rispetto al cotone. È indispensabile scegliere un programma per capi delicati e utilizzare solamente detersivi specifici, mai la candeggina.

L’ideale sarebbe lavare la seta a mano. In questo caso, dovrai avere cura di non tenere le federe troppo in ammollo in acqua fredda, altrimenti la seta si rovinerà. Il lavaggio dovrebbe essere delicato e durare pochi minuti. Non torcere, strizzare e “stressare” troppo il tessuto. Se le tue federe sono particolarmente sporche potresti aggiungere un cucchiaio di aceto durante il secondo risciacquo. Sciacqua a fondo, usando sempre acqua fredda.

Ecco come lavare le federe di lana

Anche le federe di lana, proprio come la seta, andrebbero lavate a mano. Dovrai lasciarle in ammollo pochi minuti dentro un recipiente con acqua tiepida e detersivo specifico. Poi potrai lavarle, senza strofinare e strizzare la lana, altrimenti s’infeltrirà.

Se l’etichetta delle federe lo prevede, potrai lavarle direttamente in lavatrice. In questo caso ti converrà avere cura di optare per un programma adatto alla lana, quasi sempre a basse temperature. Dovrai inoltre usare un sapone delicato, adatto ai capi in lana, e un foglietto acchiappacolore, qualora fosse biancheria colorata.