Oroscopo domani Paolo Fox, 28 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox giovedì 28 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 28 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente potrai liberarti di questa Luna storta che ti ha creato ritardi e contrattempi fastidiosi. Dovresti sfruttare le prossime tre giornate per recuperare serenità, soprattutto in amore dove di recente ci sono stati tensioni. Perché non programmi qualcosa di divertente per il weekend?

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani la Luna sarà in quadratura e rimarrà così per tre giorni di fila. Questo vorrà dire meno energia psicofisica, meno voglia di fare e più confusione in testa. Se devi parlare con qualcuno, meglio aspettare la domenica, quando ti sentirai meglio. Specie se sei in vena di prendere decisioni radicali, forse in amore…

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, e nei giorni seguenti, dovrai darti da fare, lavorare su nuovi progetti che si svilupperanno il prossimo anno. Devi essere lungimirante, sia nel lavoro, sia in amore. Ottimo momento per i sentimenti. Tutte le storie d’amore che stanno nascendo in questi giorni sono interessanti, anche quelle nate casulamente.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà un’altra giornata in cui dovresti concentrarti di più sull’amore. Mai come ora è importante ricucirsi uno spazio di affetti in cui trovare conforto. Purtroppo sul fronte lavorativo continuano ad arrivare problemi. Tra chi sente tutto il peso sulle sue spalle e chi deve ricominciare da capo, manca la tranquillità. Peggio ancora se qualche amico ti h voltato le spalle.