Oroscopo domani Paolo Fox, 28 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 28 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 28 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai cominciare a recuperare, dopo un problema provocato da chi ha tentato di metterti i bastoni fra le ruote. Nulla che adesso tu non riesca a superare! E da quin in avanti le cose andranno sempre meglio, perché Venere molto presto si unirà al Sole e Mercurio nel segno. Potrai portare avanti progetti importanti e concentrarti sull’amore, su una nuova storia o su come rinverdire una vecchia passione.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovrai metterti nell’ottica di iniziare a seminare in vista del prossimo autunno e della prossima primavera. Si preannunciano due periodo molto importanti per te che sei della Vergine. Potrai ottenere grandi cose. Ciò che devi fare ora è studiare le strategie più giuste, pensare a nuove idee da sviluppare. Chi di recente ha vissuto una crisi in amore, tra agosto e settembre potrà vivere nuove, intense emozioni, se lo vorrà.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente ti sarà possibile cominciare a recuperare più forza fisica e serenità. Ne hai un gran bisogno, soprattutto in amore e in famiglia, ma anche un po’ nel lavoro. Non tutti hanno vissuto una crisi di coppia, ma potrebbe esserci stato solo un distacco fisico per vari motivi. In ogni caso sarebbe meglio non alimentare nuova irascibilità.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e venerdì saranno due giornate un po’ faticose. Chi ha dormito malamente la scorsa notte se ne sarà già accorto. La Luna in quadratura ti metterà sotto pressione: meglio usare estrema cautela e rimandare ogni cosa a domenica prossima. In amore non farti assalire da paranoie strane. Aiutare chi si ama è giusto, ma non esagerare!