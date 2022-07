Pizze: ecco in quali località andare per mangiare le migliori pizze italiane

La maggior parte delle persone concorderà con l’idea che non c’è niente di più buono che una buona pizza. Che sia alta e soffice, bassa e croccante, classica o gourmet, la pizza in Italia è un’istituzione e un simbolo del nostro paese. È il nostro classico piatto del sabato sera, quello delle uscite con gli amici, o davanti una partita di calcio, accompagnata dall’immancabile birra.

La pizza più buona in Italia

Com’è ben risaputo, la pizza nasce in Campania, precisamente a Napoli. E’ proprio qui che è nata la Margherita, e lì secondo tantissime recensioni si può mangiare la pizza più buona d’Italia. La Campania infatti vanta ben 19 pizzerie premiate con diversi riconoscimenti, seguita dalla Toscana, 16 locali, e dal Lazio, 14 esercizi. Ultimamente sono state apprezzate diverse pizzerie sparse per tutto il paese. Una delle più buone pizze d’Italia si mangia a Caiazzo, in provincia di Caserta e a San Bonifacio in provincia di Verona. Si tratta della pizzeria Pepe in Grani di Franco Pepe e della pizzeria I Tigli di Simone Padoan.

La pizza di Caiazzo

Caiazzo è un piccolo paese a una ventina di chilometri da Caserta. E’ immerso nella lussureggiante natura della Valle del Volturno ed è dominato dall’imponente Castello di origine longobarda risalente a prima dell’anno 1000. Molto apprezzata anche per i bei paesaggi che vi regaleranno viste del tutto suggestive. Ma che qui ci siano dei prodotti davvero notevoli, lo si capisce dal grande ulivo al centro della piazza del paese. Caiazzo infatti è terra di uliveti dove si coltiva una particolare varietà di oliva, detta caiazzana, da cui si produce un eccellente olio extra vergine d’oliva. Ed è con questo olio che si condisce una delle pizze più buona d’Italia quella di Grani in Pepe che si trova in vicolo San Giovanni Battista.

La pizza a San Bonifacio

A circa mezzora d’auto da Verona si trova un incantevole borgo immerso non solo nella natura, ma anche in una terra di eccellenze enogastronomiche. Il piccolo paese di San Bonifacio si trova fra le colline coltivate a vigneti, da cui si produce un prezioso vino, e boschi dove si raccolgono funghi ed erbe aromatiche. Il borgo di San Bonifacio è stato al centro di aspre contese in epoca medievale e i resti del castello dei Sambonifacio sono lì a raccontarlo. Degna di nota è la pizzeria I tigli, considerata fra le più buone d’Italia. Un locale unico nel suo genere, dotato di un laboratorio, I TigliLAB, dove vengono sperimentati impasti e realizzate piccole produzioni artigianali, tra cui dolci lievitati come il Panettone, la Veneziana e la Colomba.