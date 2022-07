Dalla seconda metà dello scorso secolo, il ramo tecnologico legato al mondo delle comunicazioni ha subito un vero e proprio “balzo” in avanti in modo indiscutibile: se agli inizi del novecento il telefono rappresentava qualcosa di ancora estremamente “primitivo”, quasi “pioneristico” nel giro di poche decadi questi strumenti hanno iniziato a diffondersi dapprima negli uffici, poi nei luoghi pubblici ed infine nelle abitazioni in un processo tecnologicamente non banale, ma anzi profondamente affascinante che ha cambiato il volto di questo paese. Il gettone telefonico, oggi completamente dismesso, il cui “processo di vita” è sostanzialmente iniziato a terminare a partire dalla seconda metà degli anni 80, per essere sostituito dalle tessere telefoniche e poi ancora più profondamente, dai telefoni cellulari. Ma possono valere qualcosa?

Indubbiamente si, anche se le valutazioni non raggiungono cifre astronomiche, sopratutto perchè non si trattava già all’epoca di forme di valute: i gettoni sono stati concepiti con il preciso scopo di “fare le veci” del denaro, durante l’utilizzo dei telefoni pubblici e quelli presenti nelle cabine telefoniche, altro “pezzo di storia” della comunicazione civile. I gettoni telefonici italiani hanno iniziato a diffondersi a partire dagli anni 30, per poi diventare estremamente comuni con l’installazione delle cabine telefoniche circa vent’anni dopo. Non a caso, i gettoni un tempo molto diversi da zona a zona furono “unificati” in un formato unico: il modello più diffuso, coniato da vari stabilimenti, è stato realizzato da dal 1959 al 1980. Tutti questi modelli recano 4 cifre che testimoniano la “data” di coniatura, rispettivamente l’anno e il mese.

Quanto vale il gettone telefonico 7905? Ecco la risposta

Quindi il gettone 7905 è stato coniato nel 1979 nel mese di maggio, il numero 5. E’ quindi uno degli ultimi per “serie” ad essere stato concepito. Il più interessante è quello che reca la sigla UT su uno dei lati, che in buone condizioni vale 4-5 euro, ma in eccellente stato può “toccare” i 10 euro.