Il concetto di imbarazzo e senso del “pudore” costituiscono una parte molto “umana” del nostro carattere che differisce per forza di cose a seconda del contesto, ma anche da persona a persona. Solitamente quando ci troviamo in un ambiente a noi sconosciuto se non addirittura ostile siamo meno portati ad essere spontanei e la possibilità di provare imbarazzo aumenta. Però alcune persone a prescindere dal contesto nuovo o conosciuto, manifestano una tendenza decisamente sfacciata nei confronti di tutti e tutto. Quali sono i segni disinibiti dello zodiaco?

Questi 3 segni sono i più disinibiti dello zodiaco: niente vergogna per loro!

Gemelli

Costituisce lo spirito “trasparente”, che non si fa problemi a raccontare ogni dettaglio della propria vita e quindi proprio in virtù di questa “capacità” raramente lo vediamo in imbarazzo. E’ così genuino da essere quasi imbarazzante, ma la sfacciataggine del Gemelli raramente mette a disagio.

Sagittario

Quasi mai è possibile ammirare un Sagittario imbarazzato. Non perchè non abbia i propri segreti, anzi è molto attento a non divulgarli, ma è sempre in controllo delle proprie emozioni e riesce sempre a non apparire in difficoltà emotiva e sopratutto fuori luogo. Sagittario è disposto a parlare di tutto, anche di argomenti molto personali se nelle condizioni giuste.

Acquario

E’ un altro segno che sembra particolarmente a proprio agio nelle situazioni che solitamente mettono a disagio tutti. Questo perchè si tratta di un profilo che non a paura di apparire indiscreto e molto curioso, e riesce anche ad influenzare in tal senso le persone che ha intorno.