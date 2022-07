Le capacità comunicative della nostra specie ci hanno permesso nel corso dei millenni di sviluppare un’enormità di tipologie di linguaggio di varia natura e forma, requisito fondamentale per lo sviluppo di ogni contesto sociale e morale. Se parlare ci risulta qualcosa di estremamente naturale, dal punto di vista intellettivo e “meccanico” per il nostro organismo richiede una complessa sequela di operazioni. Ma non tutti sono così portati verso la chiacchiera: e se esistono persone che parlano tanto e quelle che parlano poco, esiste anche una categoria differente, composta da persone che non amano parlare. Quali sono questi segni, che non amano parlare?

Questi 3 segni zodiacali non amano parlare. Tutt’altro che chiacchieroni!

Scorpione

In molti casi discuteree con Scorpione è difficile perchè non ama le lungaggini e sopratutto se considera un contesto non degno di attenzioni sceglie di non esporsi. In questi casi infatti considera surperfluo sprecare fiato. Solo in contesti estremamente “vicini” al segno diventa un discreto chiacchierone.

Pesci

Segno molto empatico, che comunica in tantissimi modi, ma la parola, essendo “legata” ai contesti sociali, non è la preferita ne tantomeno quella più utilizzata. Il linguaggio dei Pesci è fatto da una forma di comunicazione che sulle prime non viene percepita da tutti. E un profilo fatto di sensazioni più che di parole.

Toro

Discorso differente per Toro che parla poco perchè, in sostanza, è molto sicuro delle proprie azioni. Anzi, quando si dilunga troppo questo è sintomo che c’è qualcosa che non va, in se stesso o nelle persone che sono a contatto con il Toro. Una sorta di campanello d’allarme.