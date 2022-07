Il cuore e le arterie hanno bisogno di maggior protezione dopo i 50 anni, non si deve correre alcun rischio di trascurarli, soprattutto per le donne.

Proteggi cuore e arterie se hai più di 50 anni

Tutti corrono più rischi dopo i 50 anni; soprattutto le donne. In particolare dopo la menopausa vengono meno le protezioni da parte degli estrogeni e si rischia di avere più problemi. Spesso si sottovalutano le patologie di cuore e arterie per le donne, ma non si dovrebbe. Gli esperti dicono che da diversi anni anche le donne sono a rischio di malattie vascolari a carico delle arterie coronarie, quelle che portano sangue al cuore.

Ovviamente ci sono differenze notevoli tra le problematiche femminili e quelle maschili. Gli uomini hanno problemi diversi collegati all’ipertensione e al colesterolo. Le donne invece, durante la vita fertile sono protette dagli estrogeni che proteggono le arterie.

quando la situazione peggiora si vanno a formare delle placche, presenti nell’uomo già a partire dai 30-40 anni, nella donna iniziano a comparire dopo la menopausa, quando cioè cessa la produzione fisiologica di estrogeni.

Cosa succede dopo la menopausa?

Dopo i 50 anni e con l’arrivo della menopausa, l’equilibrio ormonale cambia, ma purtroppo non solo. Non si deve pensare solo a vampate, sbalzi d’umore, calo della libido ecc, ma quando gli estrogeni calano ci sono rischi per il cuore: si è soggetti ad infarto e ictus proprio come gli uomini.

In effetti lo dicono anche le statistiche: le arterie e le vene di una donna, dopo i 50 anni, si ammalano più di quelle di un uomo e dipende tutto dagli ormoni.

Secondo uno studio, in Europa il 55 per cento delle donne muore per malattie vascolari, mentre per quanto riguarda gli uomini la mortalità per queste cause è pari al 40 per cento. L’ictus invece è la seconda causa di decesso per le donne e la terza per gli uomini.

Ecco come migliorare questa situazione

Va specificato che il cuore delle donne è più piccolo e anche le coronarie, inoltre i farmaci per contrastare queste malattie non sempre sono efficaci per le donne. Un corretto stile di vita, un alimentazione sana ed equilibrata può sicuramente aiutare le donne ad eliminare questi problemi.

Evitare le sigarette ( che possono provocare anche altri tipi di malattie)

non abusare di bevande alcoliche

non avere uno stile di vita sedentario

Evitare l’eccessivo consumo di cibi fritti, dolci e scatolame

fare sempre controlli e accertamenti può prevenire queste patologie

Eliminare prima tutti i fattori di rischio e non arrivare sotto quando già si hanno problemi già può essere positivo per preservare la cura e la vita sana di cuore e arterie. Inoltre per la questione estrogeni, una terapia ormonale sostitutiva può essere l’ideale per non avere problemi e mantenere le arterie protette.