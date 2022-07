Se il tuo gatto muove la coda velocemente ecco cosa significa

Come ben sappiamo il linguaggio del corpo dei gatti è fondamentale per riuscire a capire cosa vuole comunicarci il nostro felino. Il loro linguaggio è fatto di piccoli gesti quotidiani che ci fanno capire quali sono le loro necessità e le loro esigenze. Uno dei modi che i felini hanno per comunicare con noi essere umani, ad esempio, è il movimento della coda.

Come muove la coda il gatto

Una delle abitudini del gatto è quella di alzare la coda quando lo stiamo accarezzando. Il motivo di questo comportamento è da ricercare nell’età infantile del felino. Questo accadeva quando la mamma accarezzava il cucciolo lungo la schiena con la lingua così da favorire l’innalzamento della coda che avrebbe agevolato la pulizia delle parti intime e, al tempo stesso, lo avrebbe stimolato a fare i bisogni. Accade infatti che quando accarezziamo il gatto sulla schiena, lui tenderà ad alzare la coda di riflesso, in maniera del tutto istintiva. Gli ricorderà semplicemente quello della mamma e assumerà tre tipologie di significato. La prima è che si sta presentando a qualcuno che ancora non conosce. La seconda è che si fida totalmente dell’umano che lo sta coccolando e gli dimostra l’affetto in questo modo. L’ultimo, com’è gusto che sia, fare il buon ruffiano e cercare coccole ed attenzioni. Ma ci sono dei casi in cui il movimento della coda sia più agitato. E questo ha un significato ben preciso.

Il mio gatto muove la cosa velocemente

In base al movimento specifico che compie con la coda il gatto cerca di comunicare sensazioni e stati d’animo differenti a chi lo circonda, per cui è importante sapere come interpretare il suo atteggiamento per potersi relazionare nella maniera corretta con il felino. Potrebbe capitare che il tuo micio inizi ad agitare la coda in maniera più frequente e costante e in quel caso ci sta comunicando direttamente una cosa importante. Se il tuo gatto fa questi movimenti con la coda significa che in quel momento, è molto nervoso ed infastidito. Che possa essere sia qualcosa provenente dall’ambiente circostante, sia qualcosa che involontariamente gli abbiamo fatto e che gli possa in qualche modo arrecargli fastidio. In questi casi il consiglio è quello di non accarezzarlo a meno che non vogliate che vi graffi un braccio o morda la mano. Vi sono altri movimenti anche altri che sono più difficili da interpretare. Il primo fra questi è l’oscillazione da una parte all’altra della coda che può voler significare diverse cose tra cui frustrazione, bisogno d’attenzione o voglia di giocare. Per questo motivo è importante conoscere anche gli altri segnali del linguaggio del corpo felino come la posizione del corpo, delle orecchie o l’espressione del suo viso, così da essere sicuri di saper interpretare correttamente ciò che ci sta dicendo.