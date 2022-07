Se non conservi il pomodoro correttamente, perde sapore: ecco come fare

Se non conservi il pomodoro in maniera corretta e rispettando le temperatura, il prodotto all’interno potrebbe perdere sapore. Conservare la salsa di pomodoro in frigorifero è un modo sicuro per prolungarne la durata. Ma è anche poco pratico se non la si usa così frequentemente. Infatti, quando si conserva in frigorifero senza utilizzarla nel giro di qualche giorno e dopo aver aperto il barattolo, la sua durata si riduce di almeno un terzo.

Il metodo più diffuso per conservare la salsa di pomodoro è l’inscatolamento in barattolo, un metodo altamente consigliato. Ma se abbiamo intenzione di conservare una grande quantità di salsa di pomodoro, possiamo usare una pentola a pressione per eliminare del tutto la necessità dei barattoli. Un altro metodo molto diffuso è quello di conservare la salsa di pomodoro in un contenitore di plastica. Se intendiamo conservare grandi quantità di salsa di pomodoro in un contenitore di plastica e congelarla, assicuriamoci di utilizzare un contenitore a chiusura ermetica.

Purtroppo non esiste un modo semplice per stabilire quando un barattolo di salsa di pomodoro è scaduto. Anche se è possibile determinare la data di scadenza, in genere i produttori non riportano questa informazione sull’etichetta. Se non siamo sicuri della freschezza del nostro barattolo di salsa di pomodoro, possiamo metterne una goccia su un piatto e lasciarla riposare per circa due ore. Se la macchia si deforma e ha un odore acido, è probabile che il prodotto sia scaduto.

Come conservi il pomodoro correttamente

Contrariamente a quanto si pensa, conservare la salsa di pomodoro in dispensa o in un armadio non è l’ideale perché la temperatura è troppo alta. Conservare la salsa di pomodoro in un armadio o in una dispensa può far sì che perda il suo sapore e diventi acida prima del tempo. Conserviamo invece la salsa di pomodoro in un luogo buio e fresco, come un mobile della cucina o una dispensa in cantina o nello scantinato, dove la temperatura non si alza mai eccessivamente.

Quando acquistiamo della salsa di pomodoro in scatola o in barattolo, assicuriamoci di utilizzare prima i barattoli più vecchi, poiché questi ultimi possono contenere meno pomodori e più acqua. Se conserviamo la salsa di pomodoro in un contenitore di plastica, assicuriamoci di ruotare i contenitori in modo che non siano esposti alla luce diretta del sole e in prossimità delle fonti di calore. In questo caso, infatti, la salsa potrebbe degradarsi e rompersi, provocando la formazione di muffe.

Se acquistiamo una quantità abbondante di salsa di pomodoro, per via di uno sconto o di un’offerta vantaggiosa al supermercato, possiamo pensare di congelare il prodotto. In questo modo potremmo conservarla a lungo termine. Sebbene il congelamento della salsa di pomodoro sia solitamente sconsigliato, le ricerche dimostrano che il congelamento non ha un impatto negativo sul sapore o sulla consistenza.

Anzi, il congelamento della salsa di pomodoro può contribuire a ridurre la quantità di ossidazione. Detto questo, se si intende congelare grandi quantità di salsa di pomodoro, è consigliabile prendere in considerazione una macchina per il sottovuoto.