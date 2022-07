Se vuoi evitare che le lumache mangino le tue piante, fai questo: la guida

Le lumache, oltre a sembrarci particolarmente innocue, hanno l’abitudine di nutrirsi delle piante. Le lumache e le limacce con la loro lingua a grattugia, chiamata radula, rovinano in modo vistoso le foglie delle piante. Ma come possiamo fare ad evitare che il nostro orto o le nostre piante non vengano intaccate da loro? Scopriamolo insieme.

Danni alle piante

La presenza delle lumache è facilmente rilevabile dai danni che questi provocano ai fiori ed alle piante di cui si nutrono. Tra i sintomi, in particolare sulle foglie degli ortaggi e delle piante ornamentali, soprattutto le più tenere, si evidenziano grandi fori, tracce viscose e masserelle nerastre di escrementi. Fiori, foglie e piante sono il cibo prediletto dalle lumache, accade spesso che in una sola nottata possano mangiare grandi quantità di foglioline giovani fino a distruggere completamente un raccolto o un’intera parte di orto o giardino. Alcune piante possono essere attaccate talmente tanto che non riescono a sopravvivere. Le due stagioni di maggiore attività delle lumache sono l’autunno e la primavera, tuttavia in caso di estati molto umide si nota la loro presenza massiccia. Prediligono le insalate, le piante di zucchine, gli asparagi, i cavoli, ma non disdegnano anche gli altri ortaggi.

Che rimedi possiamo adottare?

Possiamo adottare diversi metodi, da quelli chimici ai rimedi naturali per eliminare le lumache dal nostro orto e salvaguardare la loro salute. Ad esempio, per eliminare le lumache dalle piante arboree consigliamo l’asportazione dei loro ammassi utilizzando una comune spazzola di saggina per bucato. Le lumache evitano accuratamente le foglie di alcune piante per loro fastidiose, come ortica, senape gialla, cerfoglio o crescione. Puoi creare una barriera ecologica attorno all’orto, oppure tagliale e spargile alla base degli ortaggi da proteggere. Utilizza i guanti, altrimenti potresti farti male. È noto che sono ghiotte di birra e una trappola diffusa è proprio quella del contenitore di birra. Puoi posizionare un bicchiere o recipiente più grande in una piccola buca nel terreno, in questo modo saranno attratte dalla bibita, cadendo nel fondo del contenitore e annegando. Se fai questa operazione al tramonto, dovrai controllare il risultato il mattino successivo. Puoi anche mettere dei contenitori di plastica capovolti nelle vicinanze dell’orto, vicino alle piante, perché sono uno dei ripari preferiti e potrai facilmente trovarne in grandi quantità.

Se invece devi difendere solo qualche pianta qua e là nel giardino, un altro metodo efficace è quello di formare sempre una barriera di materiali che impediscano alle lumache di superarli. Potresti usare guscio d’uovo tritati, cenere di camino, stufa o barbecue, sabbia di fiume, segatura o fondi di caffè. Sono tutte sostanze odiate dalle lumache per la consistenza polverosa, granulosa o pungente. Ricorda però di rinnovare la barriera naturale dopo forti piogge.