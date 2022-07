Il 2022 non verrà ricordato dai “posteri” per essere stato un anno particolarmente prolifico dal punto di vista delle criptovalute: almeno finora infatti l’intero contesto che ad oggi è costituito da una enorme varietà di valute basate su crittografia, che hanno iniziato a diffondersi a partire dallo scorso decennio. Shiba Inu, pur manifestando un calo pari a quello delle altre crypto tuttavia rappresenta qualcosa di differente, in quanto anche se resta una meme crypto, il valore non ha subito crolli troppo accentuati, anzi sta “reagendo bene” alle tendenze del mercato.

Meme token

Shiba Inu è una criptovaluta recente, essendo nata circa due anni fa: il progetto, arrivato alla fase finale nel dicembre 2020, è stato portato avanti da un programmatore ancora oggi non ha rivelato la propria identità, visto che si fa chiamare semplicemente Ryoshi. Shiba Inu fin dal principio ha avuto l’obiettivo dichiarato di diventare la principale diretta concorrente di Dogecoin, anche se il funzionamento è molto diverso da quest’ultima. La struttura infatti è un vero e proprio ecosistema che utilizza una blockchain proprietaria, che attinge molto dal funzionamento di Ethereum.

Il valore di Shiba Inu è cresciuto in maniera esponenziale praticamente da subito, in concomitanza con una capitalizzazione sempre più cospicua: i token $SHIB hanno avuto una crescita di valore rispetto all’agosto 2020 di migliaia di punti percentuali, e ancora oggi il progetto non è affatto stato abbandonato, anzi.

“Shiba Inu avrà un valore mai visto”: ecco le previsioni pazzesche

Al netto di un diffuso scetticismo, Shiba Inu infatti non si è rivelato un bluff: ad oggi il valore corrispondente ad un singolo token SHIB è di 0,00001039 dollari statunitensi, ma il progetto va avanti, ed ha resistito ad un periodo negativo per tutte le valute. Per molti a partire dal prossimo mese potrebbe verificarsi una risalita netta del valore, che potrebbe superare il 30 % di quello attuale.