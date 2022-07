Tende da sole e zanzariere sono coperture per la casa a cui non possiamo rinunciare. Molti però non sanno che esiste un bonus che può permettervi di non pagarle: il Bonus Tende da Sole e Schermature Solari. Questo è un incentivo che fa parte delle detrazioni concesse con l’Ecobonus tradizionale. Bisogna però chiarire da subito però, che tale appoggio rientra anche tra le azioni ammesse al maxi incentivo con aliquota maggiorata, ovvero al Superbonus 110%. Occhio, si tratta di un intervento trainato, e quindi potrà essere attuato solo in coesistenza con uno degli interventi principali.

Tende da sole e zanzariere: ecco come ottenere il bonus per la tua casa

L’obiettivo dell’incentivo è unito alla coibentazione termica dell’abitazione, ed è adatto ad evitare che gli spazi interni ed esterni si diventino eccessivamente caldi a causa dei raggi solari. Al momento, è possibile richiedere l’incentivo fino al 31 dicembre 2021. Per il bonus tende da sole è permesso un tetto di spesa massimo pari a 60.000 euro, del quale si potrà portare in riduzione fino al 50% dei costi sostenuti.

Altro limite da considerare riguarda il costo delle schermature al metro quadrato. La spesa massima possibile per l’acquisto infatti sarà di 230 euro/mq per ogni tenda. Nel tetto di spesa uguale a massimo 60.000 euro, non si potranno introdurre solo le spese per l’acquisto e l’installazione delle schermature solari, ma anche quelle legate alle opere murarie da effettuare, se necessario.

Poi, sarà possibile detrarre anche i costi retti per quanto riguarda tutte le pratiche edilizie e anche i servizi degli esperti chiamati per controllare la realizzabilità del lavoro. Per quanto riguarda l’ambito contributivo, per conseguire il bonus tende da sole sarà doveroso comprovare di essere in regola con tutte le tasse e potenziali tributi da pagare. Un altro criterio per poter accedere all’incentivo riguarda gli immobili sui quali montare le schermature.

Non sono ammessi in alcun modo i fabbricati ancora in fase di costruzione o non accatastati. L’immobile, al momento della richiesta, dovrà essere esistente e accatastato, oppure in fase di accatastamento. Infine, la detrazione per l’acquisto di schermature opera esattamente come gli altri principali bonus casa, ovvero sarà da ripartire in 10 rate di uguale spesa per 10 anni. Ecco dunque come poter accedere a questo bonus.