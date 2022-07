Si può essere insistenti, fastidiosi e ripetitivi in tanti modi diversi ma tra quelli più comuni e conosciuti spicca quello legato alla comunicazione: gli individui più petulanti sono coloro che risultano famosi per l’insistenza dei propri concetti espressi attraverso le parole. Anche tra gli uomini ne esistono alcuni che sono naturalmente portati ad azioni di disturbo diffuse e continue attraverso critiche, considerazioni e qualsiasi forma di espressione concettuale in modo estremamente stressante. Tra gli uomini più petulanti alcuni si distinguono per essere associati ad alcuni segni zodiacali. Quali sono?

Ecco gli uomini più petulanti! Sai quali sono secondo lo zodiaco?

Ariete

E’ un petulante nato, non perchè “voglia esserlo” ma perchè è convinto che solo con la ripetizione continua dei concetti questi possano essere ricordati. Insomma, Ariete è in buona fede ed è portato sempre ad adottare questo modus operandi.

Scorpione

Maggiormente volontaria la prerogativa petulante dell’uomo Scorpione. Quando vuole è affidabile, leggero e comunicativo, ma quando è nervoso e sotto sforzo mentale diventa realmente una spina nel fianco: gli bastano poche parole che vengono ripetute in un loop continuo che sembra essere sviluppato di proposito per dare fastidio a chi sta accanto a loro.

Capricorno

Ogni concetto viene ribadito in maniera insistente, “pesante” ed impossibile da fraintendere. E’ uno dei segni più chiari e cristallini dello zodiaco ma se questo non fosse sufficiente, egli pone grande enfasi sulle proprie idee, sia per “immetterle in modo chiaro nella mente degli altri ma anche per rafforzarle. Questo però ad un costo abbastanza alto visto che tendono a fare “terra bruciata”.