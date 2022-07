Tutt’altro che conservativi ed eccessivamente prudenti, i profili caratteriali noti per essere avventati sono soliti interpretare l’esistenza come qualcosa da “prendere al volo”, e poi eventualmente dopo considerare in tutti i dettagli. Alcuni hanno uno spirito avventuroso, altri sono semplicemente amanti del rischio, ma molto spesso si tratta di persone che sono dotati di una caratteristica impulsiva che li fa apparire come decisamente “poco prudenti”, quindi avventati. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni zodiacali che risultano essere collegati a questa peculiarità. Quali sono i segni avventati per eccellenza?

Ecco i 3 segni più avventati dello zodiaco! Li conosci?

Toro

Toro non è un imprudente in ogni contesto, ma solo in quelli che sono abbastanza conosciuti. Il segno in questione infatti ha una grande fiducia nelle proprie capacità di intepretare una situazione e questo lo porta ad essere quindi eccessivamente ottimista oppure semplicemente non abbastanza prudente da valutare i rischi.

Gemelli

Essere avventato fa parte della natura del Gemelli che può sostanzialmente farci poco. Non sarà mai una personalità legata al concetto di valutazioni e programmazione. In molti casi preferisce agire di impulso anche in maniera poco ragionata se non addirittura imprudente, e poi fare i propri “conti”.

Sagittario

Un segno che segue le proprie regole e così portato all’avventura come Sagittario non può che essere sempre un po’ avventato. Ma non da “così fastidio” rispetto ad altri segni perchè non fa proclami particolari e sopratutto se “si fa male”, non fa storie. Sagittario sembra essere a conoscenza di ogni forma di rischio.