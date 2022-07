Ecco la mappa delle spiagge libere in Sicilia: ecco le più suggestive

In Sicilia ci sono innumerevoli spiagge tutte da visitare e da lasciare senza fiato. Ma quali sono le spiagge migliori che possiate trovare? Le spiagge in Sicilia sono considerati come dei tropici da scoprire. Vi presentiamo alcune delle migliori spiagge libere dell’isola. Ideali sopratutto per chi cerca un’atmosfera di completo relax, su un arenile morbido e candido, dove i bambini possono giocare in libertà lungo la riva e voi potete godervi il sole in tutta tranquillità.

Spiaggia Calamoni, Favignana

La Spiaggia Calamoni è sicuramente la più particolareggiata dell’intera isola, in quanto la si può definire come un insieme di diverse piccole calette naturali, ognuna delle quali si separa dalle altre tramite alcuni scogli. Calamoni è caratterizzata da un susseguirsi di calette sabbiose e rocciose, da scogli piatte e da un mare basso, azzurro e cristallino. E’ una spiaggia libera, adatta a tutti. Questa bellissima spiaggetta, resa del tutto suggestiva dalle presenza degli scogli che non rendono difficile l’accesso in acqua, rappresenta uno dei punti più scenografici e incantevoli dell’intera isola.

Spiaggia della Scala dei Turchi

La spiaggia libera Scala dei Turchi è una falesia bianca a strapiombo sul mare che si trova lungo la costa di Agrigento. Questa scogliera mozzafiato offre una delle migliori spiagge di sabbia dorata e mare cristallino della Sicilia. Per raggiungerle occorre passeggiare lungo la scala naturale di pietra calcarea, dall’alto della sua sommità il panorama è bellissimo, insomma uno di quei posti che devi per forza vedere. A pochi passi dalla spiaggia Scala dei turchi affiora la spiaggia libera baia di Realmonte, di sabbia sottile e dorata. Il mare qui è turchese, limpido e assolutamente incontaminato, ed è in grado di regalare una sensazione di pace e quiete.

Spiaggia dell’arenella, Siracusa

La spiaggia di Arenella dista solo 10 chilometri da Siracusa. Caratterizzata da un litorale molto ampio, sabbia soffice, dorata e fine. Per non parlare poi del mare cristallino e calmo anche in giornate particolarmente ventose. La spiaggia di Arenella è una delle spiagge migliori della Sicilia, è adatta a chi ama la tranquillità della spiaggia libera e anche a chi piace avventurarsi alla ricerca di posti fantastici. Una delle cose più apprezzate si trova sul lato destro della spiaggia libera. Qui è presente un piccolo promontorio roccioso da cui partono una serie di calette, fino alla cosiddetta Punta Asparano. Qui troverai le migliori spiagge della Sicilia e dei paesaggi mozzafiato.

La spiaggia di Gioiosa Marea

Gioiosa Marea offre diverse spiagge libere caratterizzate da sabbia grigia e sottile o da ghiaia fine. La location di questa località balneare, stretta tra il mare e le montagne del Parco dei Nebrodi, rende le sue spiagge molto affascinanti e regala dei bellissimi panorami con la vista delle Isole Eolie sullo sfondo. Una meta piacevole e rilassante per una fuga dal caos della città.