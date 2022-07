Per molte persone l’istinto di conservazione, una delle principali forme di istinto animale prende il sopravvento sopratutto quando si presenta una decisione critica: se la moralità ci insegna ad assumerci qualche rischio calcolato se non addirittura ad andare contro la ragione in un atto di coraggio, molti individui preferiscono intraprendere un percorso molto più prudente e poco avventato. Spesso i segni cauti fanno uso della ragione e della razionalità in modo fin troppo prudente, ecco perchè non è un tratto esclusivamente positivo o negativo. Quali sono questi segni cauti?

Fai parte dei segni più cauti dello zodiaco? Scoprilo!

Toro

Impulsivo a tratti ma anche decisamente cauto. Se spesso il “primo passo” costituisce quello istintivo, Toro ha “paura di scottarsi” ma anche in una conversazione tende ad essere molto misurato e prudente sopratutto quando non conosce bene il contesto. E’ un buon mix tra avventatezza e prudenza, solitamente viene interpretato come un “cauto giusto”.

Vergine

Non è un segno “fifone”, nella maniera più assoluta. Ma prima di esprimere un giudizio fanno passare moltissimo tempo perchè essendo sostanzialmente segni che non ammettono mai un errore, prima di esporsi devono essere sicuri al 1000 %. Cauti per una motivazione caratteriale, quindi, quasi strategica secondo alcuni.

Pesci

Pesci è un segno molto prudente ma solo nelle azioni: la mente di questo profilo è infatti orientata ad essere molto più spericolata, in maniera quasi insospettabile, ma è proprio il grande senso di responsabilità a rendere queste personalità così portate a “frenarsi” e di scegliere la via della ragione, quasi sempre.