La capacità interpretativa è strettamente correlata all’intelligenza, e anche sono in molti a non considerare questo valore come assoluto, quanto piuttosto ad avvalorare la tesi che evidenzia varie tipologie di intelligenza, solitamente chi riesce a “comprendere” i concetti in maniera più rapida e profonda è considerato arguto ed acuto. Fraintendere, ossia capire male i concetti e le parole ma anche i modi di fare, rappresenta una condizione umana che può essere motivata da numerosi fattori. Secondo lo zodiaco i seguenti segni sono quelli che “capiscono male” più spesso, e che sono visti come quelli che fraintendono ogni cosa.

I segni zodiacali che fraintendono tutto! Quali sono?

Leone

Non è un buon ascoltatore, quindi si trova molte volte a “far finta di ascoltare”, magari accennando con dei movimenti del corpo ma anche con delle paraole, quando sono “in ascolto” quando in realtà hanno la mente da tutt’altra parte: Leone per questo motivo tende interpretare a modo loroo tantissime cose.

Pesci

Rappresentano dei filtri naturali veri e propri, che spesso si trovano a fronteggiare una realtà che a loro non aggrada e che quindi conviene modificare sempre un po’ per renderla migliore. Questa sorta di scollamento con la realtà di contro non può che provocare problemi nell’ambito sociale perchè spesso la realtà in cui vivono non è quella effettiva.

Scorpione

Si creano una comfort zone che spesso finisce per prendere il sopravvento, sostituendosi parzialmente alla realtà. Sono anche eccessivamente rigorosi, incapaci di estraniarsi completamente dai propri concetti. Non ottusi, quindi, ma che sono portati a fraintendere tutto di continuo.