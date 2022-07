Il mondo finanziario, che può includere il contesto legato agli scambi e gli investimenti appare decisamente “spietato” e sostanzialmente “roba per pochi”: non tutti infatti sono dotati del medesimo intuito dei geni della finanza o comunque di personalità che riescono a far “rendere” i propri acquisti ed investimenti. Solitamente chi ha il senso degli affari riesce ad essere sia molto intuitivo che prevedere ogni possibile eventualità, calcolando al contempo rischi e benefici. Anche tra i segni zodiacali alcuni segni sono decisamente meno portati a fare affari di altri. Quali sono?

I segni zodiacali con il senso degli affari. Sai quali sono?

Leone

Non è un maestro nel risparmiare (ma non è così spendaccione), quindi non c’è una sorta di preparazione formale nel fare affari. Leone però è dotato di una forma di “talento” che lo porta ad intuire le eventuali fregature, scegliendo al contempo le destinazioni più remunerative.

Cancro

Cancro riesce ad evitare le brutte sorprese in affari grazie sopratutto alla grande capacità legata sia all’intuito che alla prudenza. Non sono mai incauti e valutano con molta attenzione ogni dinamica. Difficilmente si “gettano a capofitto” in affari rischiosi, preferendo restare su un guadagno minore ma sicuro o quasi.

Capricorno

Difficile incontrare qualcuno più concreto e sagace dello zodiaco come il Capricorno. Sempre molto con i piedi per terra, riescono a dividere molto semplicemente e nettamente la propria sfera personale da quella professionale. Quasi niente riesce a distrarli quando sono portati a chiudere un affare, anche se per tutti gli altri può rivelarsi rischioso.