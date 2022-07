Il tuo cane ti vuole bene? Ecco come capirlo davvero

Non a caso il cane è considerato il miglior amico dell’uomo. Il rapporto fra cane e patrone è uno dei più belli e genuini: infatti fra loro c’è sempre tantissima sintonia. Per il cane il padrone rappresenta un vero e proprio unico punto di riferimento, una guida da seguire. Il nostro amore verso di loro lo dimostriamo ogni giorno, ma quali sono invece i comportamenti che ci fanno capire che provano lo stesso affetto verso di noi?

Ti guarda spesso

Si sa, i cani non hanno bisogno di parlare perché riescono a farsi capire anche solo con lo sguardo. Attraverso gli occhi comunicano e trasmettono emozioni, e spesso ci sembra di capire immediatamente cosa vogliono dirci. Se il tuo cane ti guarda negli occhi profondamente, è un chiaro segno di fiducia e amore. Dopotutto, quando ci fidiamo e rispettiamo qualcuno ci viene naturale guardarlo negli occhi, lo stesso vale per lui. Alcuni studi dimostrano persino che quando un cane guarda il suo padrone, aumentano i livelli di ossitocina nel suo sangue. Questo capita anche a noi quando guardiamo qualcosa che ci piace o qualcuno di cui siamo innamorati. Insomma, stabilire un contatto visivo crea e fortifica il legame fra te e il tuo cane.

C’è quando non stai bene

Il loro istinto non sbaglia mai, per questo ogni volta che starai male il tuo inseparabile amico se ne accorgerà e non mancherà di sorvegliarti costantemente. Te ne accorgerai perché aumenterà la sua presenza al tuo fianco, in caso di malattia si allontanerà da te mal volentieri. Proprio come un buon amico, cercherà di consolarti e rasserenarti con la sua presenza. Ma non devi sorprenderti di questo. I cani sono in grado di percepire il dolore delle persone riconoscendone il pianto, molto simile al loro ululato, a cui spesso risponderanno con dei dolci lamenti. Anche questo è un segnale che rappresenta un indizio per capire se il tuo cane ti vuole davvero bene.

Una perfetta guardia del corpo

Se ha la sensazione di un pericolo imminente, il tuo cane non esiterà a mettersi davanti a te per proteggerti. Se qualcuno ti grida o tenta di aggredirti, immediatamente lui si mostrerà ostile nei suoi confronti. Nel caso in cui non ci fosse nulla di cui preoccuparsi, ti consigliamo però di dimostrarti sicuro e fargli capire che puoi gestire la situazione. Al contrario, non dovresti insegnare al tuo cane la difesa e l’attacco perché potrebbe portare a conseguenze spiacevoli e ad un comportamento troppo aggressivo.