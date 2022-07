In questa località siciliana si recano ogni anno decine di vip: ecco qual è

Isola bella a Taormina, è una delle località più gettonate fra centinaia di persone, compresi i vip. E’ una splendida località collegata alla terraferma con una sottile striscia di sabbia, è uno dei luoghi più belli della Sicilia. Si trova nei pressi di Taormina ed è affacciata sulle acque color smeraldo del Mar Ionio. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La storia dell’isola

Quest’isola è soprannominata la “Perla del Mediterraneo” in virtù della sua particolare ubicazione e della sua rigogliosa natura. Tutti questi elementi l’hanno resa una delle località più belle e gettonate di tutta la Sicilia. L’isola apparteneva ai tempi al Regno delle Due Sicilie, fino a quando il re Ferdinando I di Borbone la regalò al sindaco di Taormina, Pancrazio Ciprioti. In seguito è stata acquistata da una nobildonna inglese. Quest’ultima ha importato diverse piante esotiche che successivamente vennero piantate tra quelle già presenti, tipiche della macchia mediterranea. Tutto questo ci ha regalato oggi un paesaggio unico nel suo genere. Infine, nel 1998 è stata dichiarata Riserva Naturale.

Cosa vedere a Isola Bella

Arrivando a Isola Bella sarete accolti dalla vegetazione rigogliosa e lussureggiante. Vi ritroverete sommersi dalla bellezza senza confini di questo luogo incantato. Le attività che si possono fare sono molteplici. Le acque cristalline del Parco Marino dell’Isola Bella meritano di essere esplorate e ci sono diversi tour tra cui scegliere, dalle gite in barca alle immersioni subacquee. Inoltre, se preferite rilassarvi in spiaggia, l’Isola Bella è sicuramente la spiaggia più bella di Taormina. La spiaggia di ciottoli, incastonata ai piedi della città, si distende di fronte all’omonimo isolotto, colorato dalla ricca vegetazione. L’isola è collegata alla terra ferma da una sottile striscia di spiaggia, che scompare e ricompare secondo il ritmo delle maree. Inoltre, c’è da aggiungere che la spiaggia di Isola Bella è fatta di ciottoli di diverse dimensioni, quindi entrare in acqua potrebbe essere un po ‘complicato.

Come raggiungere la spiaggia

Si accede alla meravigliosa spiaggia di Isola Bella scendendo una serie di gradini. La breve scalinata si trova lungo una strada statale. La vista dall’alto è incantevole e lascia senza fiato: conduce a un paradiso terrestre lontano dal caos cittadino, coi suoi rumori, lo smog, i ritmi frenetici, il grigio dei palazzi. La spiaggia è ancora incontaminata, ma non è sabbiosa, bensì composta totalmente di sassi e pietre: sono questi la peculiarità dell’isolotto, caratterizzato da un’anima primitiva e selvaggia. Inoltre la spiaggia libera, si alterna ai lidi attrezzati dove è possibile affittare sdraio, lettini e ombrelloni.