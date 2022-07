In Sicilia esiste questa riserva splendida simile all’Africa: ecco dove

Come abbiamo potuto constatare, la Sicilia è una terra ricca di cose da vedere e paesaggi bellissimi da ammirare. Quest’oggi vogliamo parlare di una delle riserve più belle lungo la costa occidentale dell’isola. Non è da meno, infatti, poter affermare che nel Golfo di Macari si trovano alcune delle spiagge più belle in tutta la Sicilia.

Il borgo di Macari

Il borgo di Macari, protagonista con i suoi indimenticabili panorami della fiction rai. Un pugno di case da cui si godono tramonti indimenticabili sul vasto golfo di Monte Cofano. Qui la vita scorre lentamente, il traffico è un ricordo e l’unico suono che si sente al mattino è il canto degli uccelli. Macari, adagiata a mezza costa sul pendio, domina un prezioso tratto di scogliera degradante sul mare su cui si aprono le bellissime spiagge di ciottoli del Bue Marino e dell’Isulidda e, poco più avanti, la spiaggia di sabbia dorata di Baia Santa Margherita. Angoli di mare selvaggi ed incontaminati.

Alle sue spalle, i monti della Riserva dello Zingaro e una lunga parete dolomitica, a cinque minuti d’auto la spiaggia di San Vito Lo Capo. Obbligatorio fermarsi qualche minuto nel suo belvedere per cogliere con un unico sguardo lo straordinario panorama che spazia dalla Torre dell’Isulidda alla Riserva di Monte Cofano. Considerato come uno dei più suggestivi panorami che la Sicilia occidentale ci regala.

Il golfo di Macari

Il Golfo di Macari è composto da un susseguirsi di spiagge isolate e calette che si nascondono lungo il tratto di costa selvaggio e roccioso. Non troppo distante da lì, vale la pena raggiungere l’incantevole Riserva dello Zingaro, il paradiso naturale formato da terra e acqua che vale la pena esplorare a piedi. Tra le spiagge più belle e prese d’assalto dai turisti in vacanza c’è una delle spiagge che si trova a Macari. Inoltre proprio questa meta è scelta fra i posti più gettonati fra le mete low cost. E fra le spiagge di Macari, si trova Baia Santa Margherita con vista su Monte Cofano con le sue incantevoli calette che rendono ancora più romantica e solitaria una vacanza dal queste parti. Sabbia soffice e bianca con sfumature rosa, mare turchese, acqua cristallina e tiepida, fondali bassi e grandi rocce ai lati mentre tutt’intorno la bassa macchia mediterranea. Anche in agosto quando la spiaggia di San Vito Lo Capo si riempie di gente, qui c’è sempre meno confusione e affollamento.

La Baia di San Margherita

Andando in direzione Casteluzzo lungo la Strada Provinciale via dell’Acqua Macari si trovano le indicazioni per la spiaggia di Baia Santa Margherita. Si può arrivare piuttosto vicino all’entrata della spiaggia, lasciare la macchina in un grande parcheggio e proseguire a piedi. Lì si trova una spiaggia attrezzata e ai lati due porzioni di spiaggia libera. Non c’è uno stabilimento vero e proprio, ma si trova un chiosco per comprare qualcosa da mangiare e per l’utilizzo dei lettini. Proseguendo invece lungo la strada si possono raggiungere le calette e più si avanti più si incontrano piccole baie completamente deserte.