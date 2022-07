Concetti conosciuti da tempo, ma sicuramente più “sensibili” solo successivamente come il tema dell’inquinamento, fino a non troppi anni fa fonte di preoccupazione solo parziale da parte della maggioranza della popolazione, oggi costituisce uno dei fenomeni che stanno gradualmente portando il tema delle fonti rinnovabili e non rinnovabili come fondamentale per il presente ed il futuro. L’inquinamento infatti è “colpa” di noi esseri umani, con effetti che si ripercuotono sia sul pianeta ma anche sulle specie animali. Oltre a ridurre le emissioni, com’è logico, la tendenza vede anche la maggior presenza di piante e alberi che risultano essere utili per “assorbire” livelli altri di smog.

L’albero da frutto anti-inquinamento per eccellenza esiste: ecco qual è

Anche alberi come il gelso, di origine asiatica ma diffuso oramai anche in tutto il nord Africa ed Europa. Fin dalla notte dei tempi questo vegetale conosciuto con il nome scientifico di Moracee, è stato largamento apprezzato ed utilizzato a causa dai frutti molto succosi e dissetanti ma anche come erba officinale in quanto sia i frutti che le foglie sono apprezzati da millenni come purificante ma anche per combattere le infiammazioni. In tempi recenti i frutti e le foglie del gelso sono stati sottoposto a vari studi, soprautto nell’ambito legato alla cura del diabete.

Il gelso è anche particolarmente importante per limitare l’ingerenza dell’inquinamento, in quanto ha una capacità di “assorbimento” pari a 5,7 g anidride solforosa per kg di foglie secche, uno dei valori più alti in generale dell’ecosistema naturale. Non è un caso che risulta particolarmente coltivato anche in zone in cui è il terreno ad essere inquinato in modo sostanziale.

Coltivare il gelso è sorprendentemente facile, in quanto si tratta di un albero che cresce in maniera rigogliosa sopratutto nella bella stagione ma che richiede una potatura quando inizia ad arrivare l’inverno. Conviene acquistare giovani esemplari già provvisti di radici.