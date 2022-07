Lavare le tende è un’operazione non semplicissima. Questo perché la seta, ovvero il materiale di cui sono fatte per la maggior parte, è uno dei tessuti più delicati oggi in commercio. Però ovviamente non è l’unico, difatti prima di lavare le tende occorre conoscere di quale materiale sono fatte.

Non tutti i tessuti, infatti, sono predisposti per il lavaggio in acqua. Oltre alla seta, le tende di casa possono essere in lino, cotone o altri tessuti sintetici. In base alla gamma di tessuto con il quale sono create, è possibile valutare se lavarle o meno in lavatrice e a quanti gradi impostare il lavaggio. È bene anche sapere che è necessario togliere gli eventuali ganci di supporto delle tende per evitare che possano staccarsi e guastare la lavatrice durante il lavaggio. Infine, prima di procedere con il lavaggio, è raccomandabile caricare il cestello avendo cura di non fare un carico abbondante.

Ciò eviterà di stropicciare troppo le tende. Nel caso in cui i drappi da pulire siano colorati, bisognerà avere cura di introdurre anche un foglietto acchiappa-colore. Allorché la lavatrice abbia un programma speciale per le tende lo si potrà impostare seguendo le indicazioni riportate sull’etichetta.

Nessuno lo sa, ma ecco a quale temperatura lavare le tende

Di solito per quelle di cotone si potrà impostare il programma Delicato a 30° con centrifuga a 600. Le tende bianche, all’opposto, possono essere lavate a 40°, mentre quelle sintetiche trasparenti vanno lavate a 30°. Discorso a parte ottengono quelle di lino e quelle di seta, materiali più tenui e da trattare in modo particolare.

Per quanto riguarda il lino, difatti, la centrifuga può essere impostata a 400 giri o 800 nel caso in cui si tratti di lino stropicciato. Un ridotto numero di giri è l’ideale anche per quelle di seta, in questo caso è bene non superare i 500. Il passaggio finale, successivo al lavaggio, come ben si sa, è quello dello stiraggio. Qualche volta, però, stirarle non è indicato.

Difatti con tessuti che sono molto delicati, si potrebbe correre il rischio di rovinarli. Quindi è bene stare attenti a quali tende possiamo dedicare uno stiraggio e quali no. Ecco dunque come poter lavare le vostre amate tende in maniera rapida ed efficace.