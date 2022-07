Nessuno lo sa, ma mangiare l’anguria può fare male: ecco lo studio

L’anguria aiuta a disintossicare e depurare l’organismo, ha un elevato potere saziante e da tantissimi sali minerali. Ma uno studio rivela che mangiarla in certi momenti può far male. Lo sapevi? Scopriamo perché.

L’anguria fa male? Ecco perché

L’anguria o cocomero è un frutto tipico dell’estate, presenta una forma rotonda oppure ovale ed è molto voluminoso e pesante, arrivando a pesare anche 20-25 kg. Di cocomero ne esistono circa 50 specie.

L’anguria a dieta è perfetta, da l’energia grazie ai sali minerali e favorisce la diuresi ma c’è da dire che non sempre fa bene. Come spiega l’esperta, la biologa nutrizionista Giulia Vincenzo, mangiare troppa anguria ci fa gonfiare la pancia. Sicuramente è un ottimo alimento estivo, ricca di sali minerali, acqua e vitamine. Però non è così innocente come sembra.

Non ha le calorie di un fico o di una banana, però non indifferente. Purtroppo la scusa che è leggera e fa bene, ci fa mangiare più di quanto dovremmo ed è sbagliato, anche perché è molto dolce; per chi ha una glicemia alta non va bene!

Dopo i pasti consumare al massimo due cubetti, invece a merenda si può gustare una bella fetta! Un altro trucco è quella di frullarla e congelarla per creare dei gustosi ghiaccioli. Essi avranno circa 80 o 100g e saranno deliziosi da gustare come merenda. In modo da non esagerare con le dosi!

Visto che siete golosi di anguria, sia adulti che piccini. Ecco tutte le varietà più famose che potete provare, sempre non esagerando!

Varietà di cocomero

L’anguria è un frutto gettonatissimo e dotato di ottime caratteristiche nutrizionali, non mancano le tantissime varietà presenti: