Gli esseri umani sono diventati la specie dominante in tempistiche relativamente brevi se rapportate ad altre forme di vita anche per alcune peculiarità che l’homo sapiens ha dimostrato di avere fin dall’inizio va sicuramente menzionata la capacità di sfidare la sorte ed i contesti avversi, quindi riuscendo ad assumersi dei rischi. Ma non tutti siamo dotati di questa voglia provare ad assumerci i rischi se questi sono “pericolosi”, tante altre persone, in primis per prudenza ma anche per altre motivazioni sonon amano assolutamente il concetto di rischio. Quali sono questi segni zodiacali che non amano i rischi?

Niente rischi per questi segni zodiacali! Quali odiano il rischio?

Scorpione

Sono abbastanza “conservativi”, personalità coraggiose ma che non sempre lo dimostrano quando è il momento di fare cose avventate. Questo perchè il rischio è qualcosa che, secondo Scorpione, non bisogna assumersi a cuor leggero. Sostanzialmente meglio evitare che accadano “cose inaspettate” ed eventualmente agire di conseguenza. Ma di gettarsi a capofitto verso un rischio è assurdo, per il segno.

Pesci

E’ un segno sensibile, anche un po’ timoroso nei confronti del “nuovo”. Preferisce starsene nella propria comfort zone il più possibile anche perchè Pesci tende a somatizzare parecchio le cattive esperienze, anche quelle che alla fine risultano formative.

Gemelli

Gemelli non ha paura di assumersi le proprie responsabilità ma il rischio viene percepito come un “errore di calcolo”, e solitamente gli effetti finiscono per spiazzare rapidamente i rappresentanti del segno in questione. Gemelli infatti non riesce ad adeguarsi in maniera efficace. Quindi quando può, semplicemente percorre la via più sicura.