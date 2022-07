I televisori sono uno degli oggetti più usati nella casa, e la sua pulizia è molto importante e non va sottovalutata. Per pulire lo schermo del televisore HD avremo bisogno di 2 panni morbidi e privi di lanugine e preferibilmente in microfibra. Ma anche di acqua distillata, alcol e un misurino. Innanzitutto, bisogna spegnere la tv. Poi, pulire lo schermo per eliminare eventuali particelle di sporco e lavarli con un panno morbido e privo di lanugine. Serve a levarela polvere residua. Se non si riesce a vedere nessuna macchia visibile dopo aver finito di spolverare, allora ci si può arrestare.

Come pulirla

Se lo schermo è ancora macchiato, invece, mescolate alcol e acqua con un misurino. Bisogna essere sicuri che la soluzione sia formata da parti uguali di acqua e alcol. Se non si dispone di un misurino, tentate di utilizzare un bicchiere per valutare quantitativamente le misure prima della miscelazione. In ogni caso, essere certi di non esagerare con l’alcol per non rovinare il display. Bagnare il panno nella soluzione e strizzarlo per toglierel’umidità in eccesso. Poi, pulire prudentemente il display. Quindi, usate il secondo panno privo di lanugine per asciugare il display. Aspettate che sia totalmente asciutto prima di riaccendere il televisore. Importante sottolineare i prodotti da non usare per pulire le vostre TV.

NON usare questa sostanza per pulire i televisori: ecco di quale si tratta

Non usate alcol etilico, acetone, toluene, acido etilico, ammoniaca o cloruro di metile, ma solo alcol isopropilico. Adoperate sempre un panno pulito, poiché le particelle dure possono trattenersi imprigionate nelle fibre di tessuto e lasciare graffi indesiderati. Assicuratevi che il panno per la pulizia sia umido, non zuppo. Le gocce non devono scendere lungo il display ad ogni passaggio. Non utilizzate detergenti per vetri.

Questi prodotti generalmente racchiudono ammoniaca e danneggeranno lo schermo del televisore. Così come le salviette di carta che lasciano dietro minuscoli pezzettini che possono rovinare il display. La pulizia dello schermo della tv, dunque, richiede finezzae attenzione.

In ogni caso è sempre meglio prima consultare le istruzioni fornite dal produttore dell’apparecchio. Ecco dunque come poter pulire i vostri televisori e soprattutto quali prodotti evitare per non guastarli. Se seguirete i nostri consigli, il display della vostra TV tornerà a brillare in men che non si dica.