Oroscopo domani 29 luglio 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani venerdì 29 luglio 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 29 luglio.

Oroscopo Paolo Fox domani – 29 luglio 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani dovrebbe fare un po’ più di attenzione all’amore e agli affetti. Il Toro avrà bisogno di estrema cautela. Bellissima giornata per i Gemelli, domani il Cancro dovrà dare spazio all’amore.

Domani il Leone avrà 24 ore importanti per l’amore. La Vergine potrebbe innamorarsi di punto in bianco. Domani i nati in Bilancia e in Scorpione avranno bisogno di estrema cautela, specialmente in amore, se non vorranno discutere con il partner.

Domani Il Sagittario continua a vivere un momento magico, sotto ogni punto di vista. Il Capricorno si sentirà un po’ meglio rispetto alle giornate precedenti. Domani l’Acquario si sentirà ancora molto nervoso, come un leone in gabbia. Infine, i Pesci dovrebbero scrollarsi di dosso i pensieri negativi e andare avanti con i loro progetti.

Oroscopo Branko domani – 29 luglio 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete avrà una giornata illuminata da una splendida Luna d’amore. Un ex oppure il coniuge potrebbe irritare il Toro. Domani un amico dei Gemelli potrebbe diventare qualcosa di più, forse un amante. Il Cancro dovrà contrattare per chiudere un accordo.

Domani il Leone avrà l’occasione di ricominciare con grande forza e voglia di mettersi in gioco. La Vergine potrà lasciarsi tutto alle spalle, tensioni e difficoltà incluse. Domani la Bilancia potrà concedersi una giornata di meritato divertimento. Lo Scorpione avrà bisogno di usare estrema cautela.

Domani il Sagittario avrà voglia di fare i bagagli e partire. Domani il Capricorno potrebbe vivere un flirt o un’avventura travolgente. occorrerà doppia prudenza ai nati in Acquario per tenere a bada il loro nervosismo. Infine, i Pesci alle prese con un colloquio di lavoro avranno fortuna.