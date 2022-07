Oroscopo domani Paolo Fox, 29 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 29 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 29 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani saranno altre 24 ore importanti in amore, grazie alla Luna nel segno. Anche se qualcuno ha tentato di ostacolarti, le cose andranno comunque bene. Alla fine, qualsiasi sia il problema che hai avuto, il destino ti aiuterà a risolverlo. Entro la fine dell’anno ti sarai libero delle tue difficoltà. Nel frattempo, sfrutta queste giornate per riconfermare un concetto d’amore.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani con Venere a favore potrebbe battere il cuore per qualcuno di punto in bianco. Una storia che nascerà ora avrà un futuro interessante, se la coltiverai. Il meglio, però, arriverà domenica quando la Luna raggiungerà il tuo segno. Mai come adesso desideri dimostrare quanto vali nel lavoro. È tempo di rimettersi in gioco in vista del prossimo anno, perché sarà ricco di soddisfazioni.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani servirà ancora un po’ di attenzione in amore. Venere dissonante ti impone dei chiarimenti: dovresti sfruttare le prossime ore per provare a parlare con il partner, risolvere qualche tua insicurezza o ripensamento. La tua vita personale e famigliare reclama più chiarezza. Purtroppo, con Giove opposto bisogna usare cautela anche con i soldi o con eventuali cause. Qualcuno dovrà rivedere un progetto di lavoro o un gruppo di collaboratori.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà un’altra giornata da affrontare con molta prudenza, sia in amore, sia nel lavoro. La Luna e Mercurio in aspetto contrario potrebbero crearti dei momenti di intolleranza. Ti sembrerà di essere attorniato solo da scocciatori. Sei certo di non essere tu troppo intollerante? Cerca di mantenere la diplomazia, nel posto di lavoro, anche se sarai molto nervoso. Dosa le parole che userai con il partner.