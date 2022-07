Oroscopo Paolo Fox domani, 29 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 29 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 29 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora la Luna, il Sole, Mercurio e Giove in aspetto favorevole. Ottimo periodo per andare avanti con i tuoi progetti, le idee vincenti di questi giorni. Bel momento anche in amore e agosto lo sarà di più! Sono diversi i Sagittario che stanno valutando la possibilità di comprare un immobile. Con questo cielo sarà possibile!

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarai uscito del tutto dalla fase negativa dei giorni scorsi, anche se non saranno superate tutte i disagi, le perplessità. Stai vivendo un momento di pausa che proprio non piace , abituato come sei all’attività. I problemi che hai non sono dipesi da una tua incapacità, ma più che altro da tensioni con l’ambiente. Qualcuno dovrà chiarire con una persona che lo ha deluso. Approfitta di domenica prossima per provare a recuperare una migliore sintonia di coppia.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia una giornata alquanto pesante, con la Luna, il Sole e Mercurio opposti. Ti sentirai molto stressato e affaticato, forse ti sembrerà di non trovarti nel posto giusto. Cerca di ritrovare più serenità interiore. Il problema maggiore lo avranno gli Acquario più in là che l’età che sentiranno di non aver fatto nella vita quello che avrebbero voluto davvero.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potresti essere assalito dalla sensazione di aver sacrificato troppo per amore, di aver dato più di quanto ha ricevuto. Dovresti scrollarti di dosso questi pensieri e andare avanti. È un bel momento per emergere, farsi valere, per concludere una trattiva o un contenzioso. Oltretutto, Venere in aspetto favorevole aiuta la nascita di nuove relazioni: cerca solo di essere più selettivo!