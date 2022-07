Pulisci la suola dei tuoi sandali Birkenstock: ecco come fare

Se vuoi pulire la suola dei tuoi sandali Birkenstock, dovrai adottare alcuni semplici accorgimenti. Ti basterà seguire poche regole per avere sandali puliti e profumati, come nuovi, senza il rischio di rovinarli. I sandali Birkenstock nati in Germania spopolano da alcuni anni grazie alla loro enorme comodità. Nonostante l’aspetto non proprio accattivante a doppia fascia, la sua particolare suola ergonomica, i materiali naturali e la tomaia in pelle lo rendono uno fra gli accessori più desiderati di queste estati.

Ecco come pulire la suola dei tuoi sandali Birkenstock

I sandali Birkenstock vanno puliti seguendo alcune semplici accortezze. Non sono calzature adatte a essere lavate in lavatrice o in ammollo nell’acqua, altrimenti le sciuperai. Se la suola dei sandali si è sporcata al mare oppure ha assorbito cattivi odori, potrai lavarla facilmente.

Per farlo, dovrai procurarti una spazzola per cuoio o un panno pulito. Ti basterà inumidirli con poca acqua tiepida e strofina con cura le suole. Fai molta attenzione a non mettere le calzature sotto l’acqua corrente e a non bagnarle del tutto. Dopo aver pulito la suola dei tuoi Birkenstock, potrai procedere con la tomaia. Se i sandali non sono particolarmente sporchi ti converrà eliminare la polvere depositata con una semplice spazzola a secco o con un panno pulito, appena inumidito.

Come pulire i sandali Birkenstock

Altrimenti, potrai optare per una pulizia a umida, decisamente più accurata, l’ideale se le calzature hanno accumulato molta sporcizia e cattivo odore. Dopo aver slacciato i cinturini, dovrai pulirne la parte interna usando una spazzola inumidita. Potrai quindi continuare, pulendo la parte esterne dei cinturini.

Pulire il plantare dei sandali Birkenstock è facile, ma dovrai usare gli strumenti giusti. Dopo esserti procurato uno spazzolino vecchio, dovrai cospargere una miscela di poca acqua e poco shampoo detergente per cuoio. A quel punto sarà sufficiente strofinare con delicatezza, eseguendo movimenti circolari.

Per levare la schiuma dai sandali ti basterà utilizzare un panno bagnato con poca acqua tiepida. L’importante sarà evitare di inzuppare i Birkenstock, altrimenti potrai buttarli via. Infine, dovrai farli asciugare a temperatura ambiente per un giorno intero, ma mai a contatto diretto con una fonte di calore o con i raggi solari.

Se vorrai, potrai dare un’ultima spazzolata al plantare, una volta asciutta, con una spazzola per cuoio e chiudere i cinturini. I tuoi sandali Birkenstock saranno puliti, profumati e pronti per essere indossati nuovamente.