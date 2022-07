L’impatto che ha avuto Bitcoin in tutto il contesto finanziario è stato molto importante, avendo conferito alla valuta elettronica un senso tutto nuovo, slegato dal denaro tradizionale, che in linea generale rappresenta il futuro. Il contesto delle criptovalute è infatti sostanzialmente nato proprio con l’ideazione e lo sviluppo effettivo della valuta basata su crittografia messa a punto nelle fasi finali del secondo decennio del 21° secolo da Satoshi Nakamoto, pseudonimo di colui (o coloro) che hanno ideato il concetto di una valuta che funge attraverso un sistema decentralizzato, quindi non influenzabile dalla finanza tradizionale (come banche e governi) ma unicamente dalla richiesta più o meno incisiva della valuta stessa.

Bitcoin infatti ha portato in auge un concetto nuovo, estremamente volatile per sua stessa natura, remunerativa per molti ma anche rischiosa se non gestita in modo oculato. Più che di “moneta”, si fa riferimento a Bitcoin e tutte le criptovalute a risorse economiche, come dei beni virtuali. Il funzionamento è basato sul “lavoro” di numerosi computer connessi sulla medesima rete che operano un’operazione denominata mining, che richiede un’importante quantità di energia e “lavoro” da parte delle macchine. Questa “estrazione” è quella che sviluppa i “token”, ossia i gettoni virtuali veri e propri.

Quale sarà il valore di Bitcoin tra un mese? “Da non credere”

Bitcoin è in netto calo di valore rispetto allo scorso anno: oggi vale poco più di 20 mila dollari per singolo token BTC, e la situazione legata al contesto energetico oltre che ai continui “movimenti” da parte di Elon Musk (da sempre un supporter convinto della valuta che tuttavia ha contribuito a far “crollare” anche recentemente, quando il magnate sudafricano ha venduto una grande quantità di token) non hanno fatto ben sperare gli investitori che però auspicano che a partire da dopo l’estate il valore dovrebe risalire nuovamente, a causa di una fase di stabilità del mercato. Anche grazie all’influenza di Ethereum anche Bitcoin dovrebbe “risalire” fino ad avvicinarsi nuovamente a 30 mila dollari.