Anche la personalità più arguta ed intelligente almeno una volta è stata ingannata da qualche evento o da qualcuno, e anche se questo solitamente ha la funzione di renderci più attenti, esistono personalità che risultano decisamente più difficili da ingannare. Non è solo una connotazione legata all’intelligenza, in quanto chi è portato a gabbare il prossimo fa uso di una sequela di comportamenti che spesso riescono a “fregare” chiunque. Eppure alcune personalità riescono a “fare muro”, risultando impossibili da ingannare. Quali sono questi segni, quasi impossibili da ingannare?

Questi segni zodiacali non si fanno ingannare. Li conosci?

Vergine

E’ un esperto ascoltatore ma è anche molto abile a raccogliere indizi legati alla comunicazione come quella non verbale. Ecco perchè difficilmente “cascano” in racconti troppo articolati e sospettabili. Vergine fa sostanzialmente caso a tutto, quindi è realmente difficile da ingannare sopratutto se è successo già una volta.

Cancro

Nell’ambito pratico tende ad essere vittima dei contesti lavorativi ad esempio. Però quando entrano in gioco i fattori emotivi non esistono segni più intuitivi ed attenti , ma anche squisitamente sagaci come il Cancro. Anche in amore è impossibile da “fregare”, quindi meglio essere più onesti possibili anche a costo di incorrere in litigi.

Pesci

Pesci sembra essere fuori posto, in quanto è un segno che tende a “cadere nelle trappole”… almeno in apparenza. Pesci infatti è un conoscitore profondo della mente umana, e se sembra di averla fatta franca ad uno di loro spesso è perchè ci è stato permesso. Ma Pesci considera una “fregatura” solo come il primo passo per capire la controparte.