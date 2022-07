Tutti almeno una volta abbiamo subito qualche forma di raggiro, concettuale se non addirittura una vera e propria truffa, per mancanza di acume, conoscenza o attenzione di un contesto, ma anche solo per una fiducia mal riposta. Esistono vari termini che identificano nella maniera più specifica possibile la tendenza a farsi ingannare con frequenza decisamente più alta rispetto agli altri segni. Ma non sono per forza i “boccaloni” ad avere questa poco invidiabile peculiarità: lo zodiaco definisce con alcuni segni specifici i profili caratteriali attraverso i segni che si fanno ingannare troppo spesso.

Questi segni zodiacali sono i più facili da ingannare. Sai quali sono?

Capricorno

E’ un segno orgoglioso e piuttosto “sui binari”, essendo schematico. Quindi sostanzialmente per ingannarlo bisogna lusingarlo a sufficienza ed allo stesso tempo intraprendere una metodologia che non fa parte della natura del segno. Sarebbe anche difficile da parte del Capricorno ammettere di essere stato gabbato.

Gemelli

Non fanno caso a tanti dettagli legati al contesto umano, sopratutto perchè facilmente perdono la concentrazione. Quindi solitamente “non fanno storie” particolari quando capiscono di essere stati manipolati ed usati. Ma solitamente questo non accade nello stesso modo una seconda volta.

Cancro

Ingannevoli perchè eccessivamente fiduciosi nei confronti del prossimo: Cancro infatti è una personalità aperta e generosa, che tende a fidarsi molto degli altri, sopratutto delle persone che già conosce abbastanza bene. Quando “sente puzza di raggiro”, spesso fa finta di niente, sopratutto per non alterare gli equilibri, per poi agire di conseguenza. Ma solitamente per ingannarlo basta farlo sentire considerato a sufficienza.